จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม
อธิบดีกรมประมงเผยผลตรวจวิทย์ชัดเจน โรงงานสมุทรสาครลอบใช้ปลานิลสวมรอยแทนปลาแมคเคอเรล ไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามข่าวลือ ด้านผู้ผลิตรับสารภาพเตรียมรับโทษตาม พ.ร.บ. อาหาร
หลังมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าโรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ลักลอบนำปลาหมอคางดำมาใช้ผลิตแทนปลาแมคเคอเรล ล่าสุดทางเฟซบุ๊กเพจ Drama-addict และ มติชนออนไลน์ ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลเพื่อให้สังคมหายข้องใจแล้วว่า แท้จริงแล้วปลาที่อยู่ในกระป๋องคือ “ปลานิล”
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อเก็บตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมประมง หลังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเรื่องความผิดปกติของเนื้อปลาที่ไม่ตรงกับฉลากซึ่งระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรล
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการยืนยันชัดเจนว่า เนื้อปลาที่บรรจุอยู่ในปลากระป๋องล็อตดังกล่าวคือ “ปลานิล” ไม่ใช่ “ปลาหมอคางดำ” ตามที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์หวาดวิตกกันแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เบื้องต้นทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกมายอมรับถึงข้อผิดพลาดในการผลิตครั้งนี้แล้ว การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในฐานความผิด “ผลิตอาหารปลอม” เนื่องจากใช้วัตถุดิบไม่ตรงกับฉลากสินค้าที่ระบุไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
