สถานทูตจีน พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ กรณีพบชาวจีนซุก C4-อาวุธเต็มบ้าน
สถานทูตจีน พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีพบชาวจีนซุก C4-อาวุธเต็มบ้านพัก
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย
ถาม: เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางตำรวจของประเทศไทยระบุว่า มีพลเมืองจีนรายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีความเห็นอย่างไร
ตอบ: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีน โดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างสองประเทศ
