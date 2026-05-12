โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ "หมิงเฉิน ซัน" ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

Suriyen J. เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 11:01 น.
12 พ.ค. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา หลังทางการไทยเผยว่า “หมิงเฉิน ซัน” ชายชาวจีนถูกจับกุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองบัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (BHQ) โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำบนถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชาวจีน 2 ราย คือ “ยู่ซื่อ หม่า” และ “หมิงเฉิน ซัน” พร้อมกับพบปืนพกหนึ่งกระบอกและนำตัวไปสอบปากคำ

ต่อมาทางการไทยเข้าตรวจค้นบ้านพัก โดยอ้างว่าพบอาวุธพร้อมอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากภายในบ้าน จากการสืบสวนเพิ่มเติม ตำรวจไทยยังอ้างว่า หมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง ถือหนังสือเดินทางทั้งของจีนและกัมพูชา รวมถึงบัตรประจำตัวสีชมพูของไทยที่ออกให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย รายงานเบื้องต้นจากทางการไทยและสื่อหลายสำนักยังชี้ด้วยว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับหน่วยรักษาความปลอดภัยระดับสูงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

พลตำรวจโท ไชย คิมเขื่อน โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่าชาวจีนที่ถูกจับกุมในไทยไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกองบัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (BHQ) และชี้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องเท็จและไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

โฆษกตำรวจกัมพูชา ยังวิจารณ์ว่าข้อสรุปของทางการไทยบางหน่วยงานและสื่อบางสำนักมักมีเป้าหมายเพื่อเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกัมพูชาโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนรองรับ

พลตำรวจโท ไชย คิมเขื่อน ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายงานเหล่านี้กำลังพยายามปลุกกระแสในเวทีนานาชาติให้ต่อต้านกัมพูชาผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน “การเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เป็นความพยายามที่มุ่งร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในฐานะรัฐอธิปไตยที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและรักสันติภาพ” พร้อมระบุว่าเป็นการแสดงถึงอคติทางเชื้อชาติ และมีเจตนายั่วยุให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

“แถลงการณ์ที่เย่อหยิ่งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชื้อชาติและข้อความดูหมิ่นกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างข้ออ้างในการขยายความขัดแย้งกับกัมพูชา ใช้กลอุบาย และขยายความขัดแย้งระหว่างสองประเทศให้บานปลายตามความต้องการของพวกเขา” พลตำรวจโท ไชย คิมเขื่อน กล่าว

ที่มา: KHMER TIMES

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

