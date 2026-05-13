จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว
โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะสั้นลง 3 นิ้ว สำนักข่าวตรวจสอบแล้วไม่เคยมีรายงานหรือบันทึกการแพทย์ดังกล่าว
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีบัญชีทวิตเตอร์โพสต์ข้อความว่า “นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสฮันตาสามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศหดลง 3 นิ้ว
ทั้งนี้จากการตรวจสอบของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีบันทึกทางการแพทย์ไวรัสฮันาตาทำให้อวัยวะเพศหดตัวลงจริง
ไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ติดเชื้อปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เหนื่อย อีกด้วย อย่างไรก็ตามไวรัสฮันตานั้นไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะเพศโดยตรง
โดยโพสต์ดังกล่าวจึงเป็นความพยายามในการสร้างยอดหรือ Engagement Bait เพื่อให้คนเข้ามาคอมเม้นท์ แชร์ เพื่อทำรายได้เสียมากกว่า
ทั้งนี้ในปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสมไวรัสฮันตา จากเรือสำราญ MV Hondius ที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด 11 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 แม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู้คนได้ แต่เป็นไปได้ยาก
