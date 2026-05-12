อพยพผู้โดยสารเรือสำราญครบแล้ว พบติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่ม 3 ราย
เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius ครบแล้ว พบติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่ม 3 ราย สั่งผู้โดยสารกักตัว เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการได้ทำการอพยพผู้โดยสารบนเรือ MV Hondius ซึ่งเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา ครบหมดแล้ว
โดยเบื้องต้นทางการสามารถยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่มได้อีก 3 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่ที่ 3 ศพ
ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่าในขณะที่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญ MV Hondius มี 7 ราย และมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีก 2 ราย นอกจากนี้ทางการในแต่ละชาติได้สั่งให้ผู้โดยสารที่มาจากเรือดังกล่าวกักตัวเพื่อเฝ้าระวังใกล้ชิด
สำหรับไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19
ขณะที่ในประเทศไทยนั้น นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว และประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
