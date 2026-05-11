ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 10:11 น.
56
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตามีในไทยมานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ความเสี่ยงระบาดต่ำมาก ย้ำสายพันธุ์ที่พบไม่ใช่สายพันธุ์ดุร้ายแบบในอเมริกาใต้

นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไวรัสฮันตา (Hantavirus) แก่ประชาชนชาวไทย

นพ.ยง อธิบายว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่มอาร์เอ็นเอ มีหนูกับสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคหลัก คนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมาก ยกเว้นสายพันธุ์แอนดีส (Andes) ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30 ถึง 40

โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอาการหลัก กลุ่มแรกคือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกร่วมกับมีปัญหาทางไต (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome) มักพบในทวีปเอเชียกับยุโรป กลุ่มที่สองคือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือปอด (Hantavirus Pulmonary Syndrome) มักพบในทวีปอเมริกา อาการทั่วไปประกอบด้วยไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน ในรายที่อาการรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวาย มีเลือดออกคล้ายไข้เลือดออก น้ำท่วมปอด หายใจล้มเหลว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย นพ.ยง ยืนยันว่าไทยเคยพบหลักฐานสารพันธุกรรมของไวรัสฮันตารวมถึงแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูกับมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานเกษตรกรรมหรือต้องสัมผัสกับหนู แต่ไวรัสที่พบเป็นคนละสายพันธุ์กับที่กำลังระบาดในอเมริกาใต้

นพ.ยง ทิ้งท้ายว่าไวรัสฮันตามีอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ถึง 50 ปีแล้ว โอกาสการแพร่ระบาดถือว่าพบน้อยมาก ความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยจึงจัดอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลกับข่าวการระบาดในต่างประเทศแต่อย่างใด

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

56 วินาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

22 นาที ที่แล้ว
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ข่าว

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

31 นาที ที่แล้ว
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้ ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

35 นาที ที่แล้ว
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ ข่าวการเมือง

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

47 นาที ที่แล้ว
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว ข่าว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปต้นเรื่องสาวสองไลฟ์ล้อเลียนอัลกุรอา ข่าว

คลิปต้นเรื่อง มุสลิมเดือด สาวสองล้อเลียนศาสนา จับโกนหัว-ตบปากตัวเองคาไลฟ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังออกจากเรือนจำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง สมเบอร์ 1 ซุปตาร์ บันเทิง

อั้ม พัชราภา ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง สมเบอร์ 1 ซุปตาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ น้อมรับคำวิจารณ์ หลังจวกละครสอดสร้อยมาลา เป็นโฆษณาชวนเชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิมจองอึน” สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหาร หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขทะเบียนรถ ทักษิณออกจากคุก นั่งกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คอหวยแห่ซื้อตาม Line News

เปิดเลขทะเบียนรถ ทักษิณออกจากคุก นั่งกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คอหวยแห่ซื้อตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ช่วยทหารชายแดนเคยรบศรีสะเกษ บินไต้หวัน นำร่างภรรยากลับบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ กรณีพบชาวจีนซุก C4-อาวุธเต็มบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารฝรั่งเศสแสดงอาการป่วยไวรัสฮันตา ขณะอพยพ สั่งกักตัวเข้มทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ติดตามไวรัสฮันตาใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ยังไม่พบการระบาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดภาพวินาที “ทักษิณ” ออกจากเรือนจำคลองเปรม หลังได้รับพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน โกนหัว-ขอโทษชาวมุสลิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราม 53 โหด มุสลิมนับพัน บุกประท้วงพี่กะเทย จับโกหัว ปมดูหมิ่นศาสนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

น้ำผึ้ง กานต์ธีรา มงลง Miss World Thailand 2026 ประวัติสาวนักสู้ไร้สัญชาติ สู่วันเป็นแรงบันดาลใจ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คุมตัว 3 จ่าทหารเรือ สรุปคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา จ่าแหบโต้ลั่นไม่ได้ขายปืน M4 ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! คุมตัว ทหารเรือ-อดีตทหารเรือ โยงคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุก มาริษา ภรรยาแซม ยุรนันท์ ร่ายยาวชีวิตสุดช้ำ แม่จากไปหลังรอแซมกลับบ้าน บันเทิง

มุก มาริษา ภรรยาแซม ยุรนันท์ ร่ายยาวชีวิตสุดช้ำ แม่จากไปหลังรอแซมกลับบ้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 10:11 น.
56
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button