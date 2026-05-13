โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า
“มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้
1. พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
2. พลโท วิรัชช์ กมลศิลป์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน”
อ้างอิงจาก : ราชกิจจานุเบกษา
