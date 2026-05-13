ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 11:20 น.
52
19 แอป ราชกิจจา
แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
2. พลโท วิรัชช์ กมลศิลป์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน”

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“แมตต์ บราลีย์” แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ

27 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

1 นาที ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน ข่าว

ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน

2 นาที ที่แล้ว
นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล ข่าว

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

8 นาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

27 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แอ้ม สโรชา&quot; ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT ข่าว

ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

34 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

44 นาที ที่แล้ว
เจาะกระแส &quot;ละครผลไม้ AI&quot; จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก เศรษฐกิจ

เจาะกระแส “ละครผลไม้ AI” จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

56 นาที ที่แล้ว
ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey บันเทิง

ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ ข่าว

คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว ข่าว

ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ศุภจี ซ้อนท้ายคิกออฟลดค่าครองชีพ เลขเด็ด

ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ‘ศุภจี’ ซ้อนท้าย ร้องเพลงจ้ำจี้ เปิดงานไทยช่วยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

เปิดตัว นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลเสี่ยงทายพระโค 2569 กินอะไร พระยาแรกนาเสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล งัดหลักฐาน โฉนดที่ดิน ระบุชัดไม่ใช่ของคนเดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน ข่าว

หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล โต้ชาวเน็ตปมวิจารณ์ยุ่งเรื่องครอบครัว พาย สุนิษฐ์ ข่าวดารา

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “วัฒน์ อิทธิวัฒน์” ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์ บันเทิง

เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 11:20 น.
52
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แมตต์ บราลีย์” แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
น่าห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button