สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก
สาธารณสุข ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก สั่งกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวใกล้ชิด
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวยังไม่พบในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เพียง 1 คน ที่อยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง และติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเฝ้าติดตาม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบก น้ำ และอากาศ
กล่าวอีกว่า ไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่ แต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งตัวที่พบอาจสามารถติดจากคนสู่คนได้ แต่การระบาด หรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วมาก สามารถระมัดระวังได้
สำหรับไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 ซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญ MV Hondius ในขณะนี้อยู่ที่ 7 ราย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อพยพผู้โดยสารเรือสำราญครบแล้ว พบติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่ม 3 ราย
- อัปเดต ไวรัสฮันตา 12 พ.ค. 69 สถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก
- หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: