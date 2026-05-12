ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:16 น.
57

สาธารณสุข ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก สั่งกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวใกล้ชิด

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวยังไม่พบในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เพียง 1 คน ที่อยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง และติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเฝ้าติดตาม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบก น้ำ และอากาศ

กล่าวอีกว่า ไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่ แต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งตัวที่พบอาจสามารถติดจากคนสู่คนได้ แต่การระบาด หรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วมาก สามารถระมัดระวังได้

สำหรับไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 ซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญ MV Hondius ในขณะนี้อยู่ที่ 7 ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

30 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

39 นาที ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

49 นาที ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

51 นาที ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี หลายวันเพิ่งโผล่ อ้างไปผิดสถานีตำรวจ พบตำรวจยศใหญ่มาไกล่เกลี่ย ข่าว

แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง เศรษฐกิจ

เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทนายวิญญัติ” โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี ข่าว

เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้ ข่าวกีฬา

ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน ซ้ำยังตามป่วนถึงที่ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ ออกโรงโต้แม่น้องป่าน หลังถูกพาดพิงกองประกวดเป็นโรงงานนรก บันเทิง

ปุ้ย ปิยาภรณ์ เดือด แม่ป่าน แฉกองมิสเวิลด์ไทยแลนด์ เทียบโรงงานนรก-ไม่น่าทํางาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ปลดหนี้ 800 ล้าน จากกำลังใจจากคนรอบตัว บันเทิง

เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ยืนไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แซน” หลานสาว โพสต์ภาพ “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ เป็นวันที่มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน เศรษฐกิจ

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:16 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button