เศรษฐกิจ

เจาะกระแส "ละครผลไม้ AI" จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:39 น.
รู้จัก ละครผลไม้ AI หรือ AI Fruit Drama จากผลไม้พูดได้สู่ละครคุณธรรมแนวตั้ง ทำไมคลิปสั้นที่เต็มไปด้วยดราม่า น้ำตา และคำสอนชีวิต ถึงขึ้นฟีดซ้ำจนหลายคนดูเพลินกว่าละครทีวี

ตั้งใจจะหยิบมือถือมาเลื่อนดูฟีดแค่แป๊บเดียว แต่รู้ตัวอีกทีก็เผลอนั่งดูคลิป “สตรอว์เบอร์รีร้องไห้เพราะจับได้ว่ากล้วยนอกใจไปคบกับแอปเปิล” ซัดไปเกือบ 20 นาทีแล้ว! หากคุณเคยตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ ยินดีด้วยครับ คุณได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ชมที่โดนตกเข้าสู่จักรวาล ละครผลไม้ AI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ละครผลไม้ AI คืออะไร? คอนเทนต์ยุคใหม่ เนื้อหาสาระไม่มี แต่คนดูติดหนึบ

ละครผลไม้ AI หรือที่สื่อต่างประเทศเรียกว่า AI Fruit Drama คือรูปแบบการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจำลองผลไม้ต่าง ๆ ให้มีชีวิต มีหน้าตา และสามารถพูดจาสื่อสารอารมณ์ได้ โดยจับเอาผลไม้เหล่านี้มารับบทบาทในพล็อตเรื่องแนวสู้ชีวิต ดราม่าครอบครัว รักสามเส้า แย่งแฟน ท้อง คลอดลูก หรือถูกหักหลัง ซึ่งตอนจบมักจะขมวดปมให้แง่คิดเตือนใจสไตล์ ละครคุณธรรม แบบที่เราคุ้นเคยกันดี

เทรนด์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดในไทยเพียงที่เดียว ต้นกำเนิดหนึ่งที่ทำให้คอนเทนต์แนวนี้เป็นที่รู้จักในระดับโลก คือการนำรายการเรียลลิตี้ชื่อดังอย่าง Love Island มาดัดแปลงเป็นซีรีส์ผลไม้ AI ในชื่อ Fruit Love Island บน TikTok ก่อนจะลุกลามกลายเป็นไวรัลทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่พัฒนาต่อยอดไปเป็นละครสัตว์พูดได้ทั้งหมาและแมว AI

แม้พล็อตเรื่องจะดูแปลกประหลาดและดูเกินจริง แต่กลับมีพลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมไม่ยอมปัดนิ้วผ่าน เหตุผลหลัก ๆ มาจาก 4 ปัจจัยสำคัญ

เข้าใจง่ายใน 3 วินาที

เสน่ห์ของละครผลไม้ AI คือคุณไม่ต้องเสียเวลาทำความรู้จักตัวละครล่วงหน้า แค่เห็นหน้าสตรอว์เบอร์รีเปื้อนน้ำตา สมองเราก็เข้าใจบริบทดราม่าได้ทันที ไม่ต้องรอปูพื้นเพตัวละครเหมือนละครทีวี

ขยี้ดราม่าแบบรวบรัด

คลิปเหล่านี้มักมีความยาวไม่ถึง 1 นาที แต่เสิร์ฟพล็อตดราม่าแบบจัดเต็ม มีคนดี คนร้าย คนเห็นแก่เงิน และผลกรรมที่ตามสนองอย่างรวดเร็ว ได้รับอารมณ์ครบจบแบบไม่ต้องรอชมข้ามวัน

ความแปลกที่ต้องหยุดดู

เมื่อสิ่งที่กำลังทะเลาะกันคือ “ผลไม้” ความแปลกประหลาดนี้จะกระตุกความสนใจให้คนหยุดดู แม้ในใจจะคิดว่า “นี่ฉันกำลังดูอะไรอยู่?” แต่สุดท้ายก็ดูจนจบคลิป ซึ่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มชอบพฤติกรรมแบบนี้มาก

เทคโนโลยี AI ลดต้นทุน

เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ในปัจจุบัน เช่น Google Veo 3 ทำให้การผลิตแอนิเมชันคุณภาพสูงกลายเป็นเรื่องง่าย ใช้เพียงพรอมป์ไม่กี่คำ ทำให้เกิดการผลิตซ้ำและสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ออกมาเสิร์ฟผู้ชมได้รวดเร็วและจำนวนมาก

ด้านมืดของ AI Slop สู่ความกังวลด้านพฤติกรรม

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของละครผลไม้ AI ก็มีมุมที่ต้องเฝ้าระวัง บางสื่อมองว่าคอนเทนต์เหล่านี้เข้าข่าย “AI Slop” ซึ่งหมายถึงการใช้ AI ผลิตคอนเทนต์จำนวนมหาศาลโดยเน้นความรวดเร็วและกระตุ้นยอดวิว มากกว่าการคำนึงถึงคุณภาพหรือสาระเชิงลึก บางครั้งอาจมีเนื้อหาที่ใช้ความรุนแรง หรือแฝงอคติทางเพศเพื่อเรียกกระแส

นอกจากนี้ แม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ฟันธงได้ 100% ว่าการดูคลิปเหล่านี้ทำให้สมาธิสั้น แต่มีงานวิจัยระบุว่า การเสพติดวิดีโอสั้นที่มีจังหวะการเล่าเรื่องรวดเร็วและกระตุ้นอารมณ์บ่อยครั้ง อาจมีความสัมพันธ์กับการควบคุมสมาธิที่ลดลง ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวผลไม้พูดได้ แต่เป็นรูปแบบของเนื้อหาที่สั้น เร็ว ถี่ และป้อนดราม่าอย่างต่อเนื่องจนผู้ชมตกอยู่ในสภาวะเลื่อนฟีดแบบไม่รู้ตัว

แม้จะยังไม่มีตัวเลขยืนยันว่าละครผลไม้ AI สามารถทำเรตติ้งแซงหน้าละครโทรทัศน์ได้ แต่ในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ คอนเทนต์เหล่านี้กำลังแย่งชิงเวลาหน้าจอของผู้ชมไปอย่างเงียบ ๆ สะท้อนให้เห็นว่าในยุคที่ผู้คนต้องการเสพความบันเทิงที่เข้าใจง่ายและจบไว คุณภาพแบบดั้งเดิมอาจไม่ใช่คำตอบเดียวเสมอไป แต่เป็นคอนเทนต์ที่แปลก เร็ว และตอบสนองอารมณ์ได้ทันทีต่างหากที่จะชนะใจผู้ชมในยุคนี้ได้

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

