ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:53 น.
Google Search ขัดข้องชั่วคราว ผู้ใช้งานรายงานปัญหาช่วงเที่ยง 12 พ.ค. 69 ค้นหาไม่ได้ หน้าขาว ผลลัพธ์ไม่โหลด ก่อนหลายพื้นที่เริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

เกิดเหตุขัดข้องชั่วคราวกับระบบค้นหาของ Google (Google Search) ในช่วงเที่ยงของวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้งานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ต่างรายงานปัญหาการเข้าใช้งานที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามปกติ บางรายพบหน้าจอแสดงผลข้อความ “Server Error” หรือหน้าเว็บแสดงผลเป็นพื้นที่ว่างเปล่า (Blank Page)

ข้อมูลจาก Downdetector เว็บไซต์รายงานสถานะการทำงานของบริการออนไลน์ ระบุว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ มีผู้ใช้งานเข้ามารายงานปัญหามากกว่า 3,300 รายการ โดยสัดส่วนการร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้งาน Google Search โดยตรง ตามมาด้วยปัญหาเนื้อหาไม่โหลด และไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

Google Search Status Dashboard

รายงานจากสื่อต่างประเทศอย่าง Business Today ระบุตัวเลขผู้รายงานปัญหาที่สูงกว่าเล็กน้อย โดยระบุว่ายอดรายงานพุ่งสูงถึงกว่า 3,700 รายการในช่วงเวลาประมาณ 10.29 น. (ตามเวลาอินเดีย) หรือราว 11.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ก่อนที่ตัวเลขรายงานปัญหาจะค่อย ๆ ลดลงเหลือประมาณ 155 รายการในเวลา 11.30 น. (ตามเวลาอินเดีย)

ในส่วนของประเทศไทย ผู้ใช้งานเริ่มพบปัญหาในช่วงเที่ยง ก่อนที่ระบบจะเริ่มทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาประมาณ 13.00 น. อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก Google ถึงสาเหตุของความขัดข้องในครั้งนี้

จากการตรวจสอบหน้าแดชบอร์ด Google Search Status และ Google Workspace Status พบว่าสถานะการทำงานของบริการต่าง ๆ เช่น Gmail, Google Drive, YouTube ยังคงแสดงผลว่าทำงานได้ตามปกติ (No incidents) ในช่วงเวลาดังกล่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงจำกัดวงอยู่เพียงระบบ Google Search เท่านั้น ไม่ได้เป็นการขัดข้องของบริการทั้งหมดของ Google แต่อย่างใด

อ้างอิงข้อมูลจาก : TNN Thailand, Business Today, Google Search Status

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

