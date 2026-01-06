ศิลปินดัง จ่อฟ้อง Google AI หลังโดนป้ายสีเป็น อาชญากรทางเพศ จนถูกยกเลิกงาน
แอชลีย์ แมคไอแซค นักดนตรีชาวแคนาดาจ่อฟ้อง Google หลังระบบสรุปข้อมูล AI ให้ข้อมูลเท็จว่าเขาถูกตัดสินจำคุกคดีล่วงละเมิดทางเพศ ทำเอาเจ้าของสถานที่จัดคอนเสิร์ตสั่งแบนงานกะทันหัน เจ้าตัวตัดพ้อทำลายชื่อเสียงและรายได้
ปัญหาความกังวลเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในวงการดนตรีเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องการแย่งงานศิลปินเท่านั้น แต่ล่าสุดได้เกิดกรณีการให้ข้อมูลผิดพลาดอย่างร้ายแรง (Misinformation) จนทำลายชื่อเสียงและชีวิตส่วนตัวของศิลปินเข้าอย่างจัง
Ashley MacIsaac ศิลปินนักดนตรีชื่อดังชาวแคนาดา ต้องเผชิญกับวิบากกรรมครั้งใหญ่เมื่อคอนเสิร์ตของเขาถูกสั่งยกเลิกกะทันหัน เนื่องจากเจ้าของสถานที่จัดงานไปพบข้อมูลจากระบบสรุปผลด้วย AI ของ Google ที่ระบุว่า “เขาเคยถูกตัดสินความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศ”
MacIsaac ให้สัมภาษณ์กับสื่อแคนาดาว่า Google น่าจะจำคนผิด โดยเอาข้อมูลของบุคคลอื่นในแคนาดาที่มีคดีดังกล่าวมาปะปนกับชื่อของเขา ส่งผลให้สถานที่จัดงานสั่งปิดการแสดงของเขาทันทีเพื่อตัดปัญหา
จากการที่ Google ให้ข้อมูลผิดจนทำให้เขาเสียรายได้และเสียชื่อเสียง MacIsaac จึงประกาศเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดี โดยเขาได้โพสต์ข้อความหาทนายความที่ยินดีจะทำคดีนี้ให้ฟรีเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่
เขากล่าวว่า “นี่คือการหมิ่นประมาท เพราะบริษัทสื่อทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ลองคิดดูว่าถ้าผมไปอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผมอาจถูกจับเข้าคุกได้เลย ดังนั้นเราต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าบริษัท AI ต้องรับผิดชอบแค่ไหน และพวกเขาจะป้องกันเรื่องนี้ได้อย่างไร”
นอกจากเรื่องงานแล้ว MacIsaac ยังต้องเผชิญกับความเครียดในการอธิบายเรื่องนี้ให้คนในครอบครัวฟัง โดยเฉพาะกับคุณย่าของเขา “มันไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่เลย ผมกำลังจะไปหาคุณย่าในช่วงคริสต์มาส แต่นี่ไม่ใช่บทสนทนาที่ผมอยากคุยเลยว่า… อ๋อ ใช่ครับ มีคนหาว่าผมเป็นอาชญากรทางเพศ”
ขณะนี้ MacIsaac กำลังประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการกับ Google อย่างไรต่อไป และหวังว่าจะสามารถเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตออกไปได้หลังจากเคลียร์ปัญหาเรื่องข้อมูลเท็จนี้เรียบร้อยแล้ว
