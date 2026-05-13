ข่าวต่างประเทศ

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:38 น.
สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเกณฑ์ทหารสองปี และหลังเป็นกำลังพลสำรองจนถึงอายุ 45 ปี ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า สภาแห่งชาติกัมพูชาได้ลงมติรับรองร่างกฎหมายเกณฑ์ทหาร ซึ่งกำหนดให้ชายหนุ่มต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลาสองปี

โดยอ้างอิงจากกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาในช่วงอายุ 18 ปี ถึง 25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลาสองปี และหลังเสร็จสิ้นการประจำการ พวกเขาจะเป็นกำลังพลสำรองจนถึงอายุ 45 ปี ขณะที่ผู้หญิงสามารถอาสาสมัครเข้ารับราชการทหารได้

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังมีผลประชาชนที่ถือสองสัญชาติและพำนักอยู่ในกัมพูชา อย่างไรก็ตามพระภิกษุ นักบวช และผู้พิการ จะได้รับการยกเว้น

ขณะที่ผู้หลีกเลี่ยงการเข้าเกณฑ์ทหารจะถูกพิพากษาจำคุกเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 5 ปี รวมถึงปรับเงินด้วย

นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่าการค้นหาและรักษาความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะขอจากผู้อื่น แต่ต้องมาจากพวกเราเอง พวกเราต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเราเอง ซึ่งหลังจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบจากวุฒิสภาก่อนที่จะส่งให้สมเด็จพระนโรดม สีหมุนีทรงประกาศใช้ต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

