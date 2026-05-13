สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเกณฑ์ทหารสองปี และหลังเป็นกำลังพลสำรองจนถึงอายุ 45 ปี ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า สภาแห่งชาติกัมพูชาได้ลงมติรับรองร่างกฎหมายเกณฑ์ทหาร ซึ่งกำหนดให้ชายหนุ่มต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลาสองปี
โดยอ้างอิงจากกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาในช่วงอายุ 18 ปี ถึง 25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลาสองปี และหลังเสร็จสิ้นการประจำการ พวกเขาจะเป็นกำลังพลสำรองจนถึงอายุ 45 ปี ขณะที่ผู้หญิงสามารถอาสาสมัครเข้ารับราชการทหารได้
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังมีผลประชาชนที่ถือสองสัญชาติและพำนักอยู่ในกัมพูชา อย่างไรก็ตามพระภิกษุ นักบวช และผู้พิการ จะได้รับการยกเว้น
ขณะที่ผู้หลีกเลี่ยงการเข้าเกณฑ์ทหารจะถูกพิพากษาจำคุกเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 5 ปี รวมถึงปรับเงินด้วย
นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่าการค้นหาและรักษาความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะขอจากผู้อื่น แต่ต้องมาจากพวกเราเอง พวกเราต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเราเอง ซึ่งหลังจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบจากวุฒิสภาก่อนที่จะส่งให้สมเด็จพระนโรดม สีหมุนีทรงประกาศใช้ต่อไป
