โฆษกรัฐบาล โต้เขมร ยังไม่ได้ตกลงใช้ UNCLOS ย้ำยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 13:49 น.
โฆษกรัฐบาล โต้เขมร ยังไม่ได้ตกลงใช้ UNCLOS แค่รับทราบเจตจำนงของกัมพูชา ย้ำยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีสำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่รายงาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ระบุว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้น ว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว แต่การรับทราบดังกล่าว มิได้หมายถึงการตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสนี้ในการพบหารือร่วมกัน และใช้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ระหว่างกันอย่างเต็มที่ โดยไม่ควรด่วนสรุปถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการยุติประเด็นข้อพิพาท เนื่องจากไทยยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ผ่านกระบวนการหารือด้วยความจริงใจและบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนประเด็นเรื่องการเปิดด่าน ขอเน้นย้ำการหารือสามฝ่ายระหว่าง นายกรัฐมนตรีกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการริเริ่มของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน ในการหารือดังกล่าว “ไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดน หรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใด” ทั้งสองฝ่ายเพียงเห็นพ้องให้เริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ

“รัฐบาลไทยขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบ รอบด้าน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนไทย โดยประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิ อธิปไตย และผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่ พร้อมยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่สร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการใด ๆ ในครั้งนี้” นางสาวรัชดา กล่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

