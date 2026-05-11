เหยื่อโผล่เพิ่ม! ลุยเอาผิด หมอดูอมมังกร เผยสุดช้ำ โดนล่วงละเมิด ตั้งแต่อายุ 17

เหยื่อโผล่เพิ่ม! เพจสายไหมต้องรอด พาเยาวชนลุยเอาผิด หมอดูแก้กรรม อมมังกร เผยสุดช้ำ โดนล่วงละเมิด ตั้งแต่อายุ 17
11 พ.ค. 2569 ที่ กองบังคับการปราบปราม บช.ก. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาเยาวชนชายอายุ 18 ปี เหยื่ออีกรายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์แก้กรรม จ.ลำพูน
นายเอกภพ เปิดเผยว่า สำหรับกรณีนี้น้องผู้เสียหายรายนี้ถูกอาจารย์ อาจารย์แก้กรรมคนดังที่ภาคเหนือกระทำอนาจาร ตั้งแต่อายุ 17 ปี แต่ปัจจุบันน้องอายุ 18 ปีแล้ววันนี้พ่อกับแม่ ก็มาด้วยและจะพากันไปแจ้งความ
ในตอนนั้นที่ได้เข้าไปหาอาจารย์เพราะว่าคุณแม่ของน้องอยากพบ อยากดูดวงดูกรรมแต่พอไปถึงด้วยความที่น้องหน้าตาดี คือเหยื่อที่มาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอด ทุกคนหน้าตาดีหมด ตรงปกเขาเจอน้องก็อาจจะถูกชะตาเลยก็ให้พ่อแม่ไปทานข้าวที่อื่น ส่วนน้องก็ให้ไปกินข้าวกับเขาส่วนตัว อาจจะเพราะเขาเลือกเหยื่อไว้แล้ว
หลังเกิดเหตุทันที น้องก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่ามีดารา คนมีชื่อเสียง คนดังข้าราชการ ไปหาเขาเยอะมากก็เข้าใจว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนใหญ่คนโต เพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเกิดอาการหวาดกลัว และเห็นว่ามีพิธีกรไปทำคลิปเพื่อโปรโมต
อาจารย์ก็เลยว่าถ้าออกมาพูดอาจจะสังคมไม่เชื่อ เพราะกำแพงศรัทธาอาจจะยังสูงอยู่ในตอนนั้น เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะสู้รบปรบมือได้แต่วันนี้เข้าใจว่ากำแพงศรัทธาทะลายลงไป แล้ววันนี้ก็ฝากเดี๋ยวทุกคนที่เคยถูกกระทำให้ออกมาแจ้งความแจ้งที่กองปราบหรือที่บ้านท่านก็ได้ เพราะต้องจัดการเสียทีไม่งั้นจะมีเหยื่อเพิ่มแบบนี้ตลอดไป
ขณะที่เยาวชนชายอายุ 18 ปี ผู้เสียหายรายนี้ เปิดเผยว่าอยากบอกกับคนที่โดนกระทำเหมือนกับตนเอง ให้ออกมาแจ้งความช่วยกันจับคนร้ายเข้าคุกเพราะไม่มีใครอยากจะโดนแบบนี้เหมือนกับที่ตนเองโดนและก็เข้าใจหัวใจของคนที่โดนกระทำแบบนี้ ซึ่งสภาพจิตใจของตนเองตอนนั้นย่ำแย่มากรู้สึกว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ หลังจากมีผู้เสียหายคนแรกออกมาตนเองก็เดินหน้าลุย รู้สึกว่าอย่างน้อยได้จับคนที่ไม่ดีเข้าคุกไป แค่นี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วจะสู้ให้ถึงที่สุด
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการไปแจ้งความเพราะเหตุผลคือเขาได้พูดชื่อคนใหญ่คนโต ณ เวลานั้นจึงไม่กล้าที่จะไปแจ้งความ แต่พอเห็นเคสที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็อยากลุกขึ้นมาเรียกร้อง เพราะเราเป็นผู้ถูกกระทำก็ไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆ ก็ควรที่จะสู้เพื่อไม่ให้มีเคสต่อไป ไม่ต้องมีคนโชคร้าย และไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้
