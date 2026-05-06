“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล หลังยกเลิก MOU44 ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน
6 พ.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศว่าจะดำเนินการตามกลไก “การไกล่เกลี่ยโดยบังคับ” (Compulsory Conciliation) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อหาข้อยุติในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังจากไทยประกาศยกเลิก MOU44 ว่า
“อย่างน้อยก็อยู่บนฐานเดียวกัน เพราะตอนนี้ทำให้ไทยและกัมพูชาอยู่บนพื้นฐาน กฎเกณฑ์เดียวกัน สมัยก่อนพูดกันคนละเกณฑ์ ตอนนี้เราไม่ได้มี MOU44 แล้ว
ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบ กฎเกณฑ์กันใหม่ ซึ่งยังมีเวลาที่จะต้องหารือ ทางกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่”
