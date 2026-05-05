กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน
กัมพูชา ผิดหวังหลังไทยมีมติยกเลิก MOU44 เตรียมงัดกลไกภายใต้ UNCLOS ยืนยัน ไม่กระทบสิทธิพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของกัมพูชา
5 พ.ค. 2569 ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ แถลงภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบยกเลิก MOU44 ว่า
“วันนี้ คณะรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี พ.ศ. 2544 ว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างกัมพูชาและไทย บันทึกความเข้าใจปี พ.ศ. 2544 ถือเป็นกรอบความร่วมมือทวิภาคีเพียงหนึ่งเดียวระหว่างสองประเทศในการจัดการกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล และการดำเนินการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
กัมพูชามองว่าการยกเลิกหรือการถอนตัวจากบันทึกความเข้าใจปี พ.ศ. 2544 เป็นการละทิ้งเจตนารมณ์และเจตจำนงทางการเมืองที่เคยทำให้ทั้งสองประเทศสามารถจัดตั้งกรอบความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
กัมพูชาขอแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจดังกล่าวอีกครั้ง และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเริ่มต้นใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2525 อย่างไรก็ตาม การยกเลิกหรือการถอนตัวจากบันทึกความเข้าใจปี พ.ศ. 2544 จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทางทะเลของตน
การตัดสินใจของกัมพูชาในการดำเนินการตามกลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลอย่างสันติและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ”
