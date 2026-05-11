เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 14:08 น.
เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก ในพื้นที่ จ.จันทบุรี คืบหน้าแล้ว 20% คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน เผยถูกเขมรก่อกวนเป็นระยะๆ

มีการเผยแพร่ภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กองทัพไทยสร้างขึ้นในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับแนวก่อสร้างอยู่บริเวณหลักเขตแดนที่ 52-54 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคง ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบ มีแนวเขตแดนชัดเจน ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามีถนนตรวจการณ์ตลอดแนว

โดยรั้วชายแดนแห่งนี้มีความสูง 170 เซนติเมตร ลงเสาเข็มเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนา เว้นระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 3 เมตร ใช้เสารวม 900-1,000 ต้น โครงสร้างด้านบนเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป วางสูงจากพื้น 150 เซนติเมตร และด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ 20 เซนติเมตร

รายงานระบุว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วราว 20% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2569 นี้ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายแดนดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการก่อสร้างถูกขัดขวางเป็นระยะๆ เนื่องจากมีทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการณ์และบันทึกภาพ

ข่าว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

