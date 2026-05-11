เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน
เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก ในพื้นที่ จ.จันทบุรี คืบหน้าแล้ว 20% คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน เผยถูกเขมรก่อกวนเป็นระยะๆ
มีการเผยแพร่ภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กองทัพไทยสร้างขึ้นในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับแนวก่อสร้างอยู่บริเวณหลักเขตแดนที่ 52-54 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคง ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบ มีแนวเขตแดนชัดเจน ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามีถนนตรวจการณ์ตลอดแนว
โดยรั้วชายแดนแห่งนี้มีความสูง 170 เซนติเมตร ลงเสาเข็มเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนา เว้นระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 3 เมตร ใช้เสารวม 900-1,000 ต้น โครงสร้างด้านบนเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป วางสูงจากพื้น 150 เซนติเมตร และด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ 20 เซนติเมตร
รายงานระบุว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วราว 20% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2569 นี้ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายแดนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการก่อสร้างถูกขัดขวางเป็นระยะๆ เนื่องจากมีทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการณ์และบันทึกภาพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว
- เปิดแผนก่อสร้าง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา กิโลเมตรละ 8.6 ล้านบาท
- กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: