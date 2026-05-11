สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หลังมีภาวะเลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สภาโหวตผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อปลดนายคิโคโอะ ฮาตาเคะยามะ ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีประจำเมืองฮิชิโรกาตะ ในจังหวัดอากิตะ หลังจากที่เขามีภาวะเลือดออกในสมองและนอนไม่ได้สติมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยนายฮาตาเคะยามะ นั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น จะทำให้เขาพ้นตำแหน่งในวันที่ 19 พ.ค. ซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาขอให้สามีดำรงตำแหน่ง และจะกลับมาลาออกด้วยตนเอง ทว่าหากลาออกจำเป็นต้องแจ้งเจตนาต่อที่ประชุมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการขับนายกเทศมนตรีพ้นตำแหน่ง
สมาคมสภาเมืองและหมู่บ้านแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่า การยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกเทศมนตรีเนื่องจากอาการป่วยนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ญัตติดังกล่าวระบุว่า การปลดฮาตาเคะยามะออกจากตำแหน่งเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในเชิงบริหาร
หลังจากนี้ทางเมืองฮิชิโรกาตะ จะจัดการเลือกตั้งใหม่ใน 50 วัน
