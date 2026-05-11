ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 13:23 น.
51
มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ ผู้สมัคร สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก หลังเกิดเหตุการณ์ที่ชาวมุสลิมจำนวนมากรวมตัวกันเต็มพื้นที่ภายในซอยรามคำแหง 53 กรุงเทพฯ เพื่อกดดันให้ชาวมุสลิมรายหนึ่งที่ไลฟ์สดล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานออกมาสำนึกผิดและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

มูฮัมหมัดรุสดี ระบุข้อความว่า “เมื่อกะเทยมุสลิม ประพฤติตนเกินเลยขอบเขตศาสนา นั่นเป็นสิทธิของเขา เป็นบาปของเขา แต่เมื่อใดที่ดูหมิ่นคัมภีร์ นั่นคือการละเมิดต่อความศรัทธาของผู้อื่น จนนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ แต่เมื่อเมื่อสำนึกผิดแล้ว สิ่งที่เราควรทำคือ “ให้อภัย” ที่เหลือก็มอบหมายต่อพระเจ้า พระองค์คือผู้ทรงกรุณาปราณีและทรงเมตตาเสมอ”

มูฮัมหมัดรุสดี ยังเปิดเผยพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของบุคคลดังกล่าวว่า “ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นจะเห็นได้ว่า กะเทยคนนี้ได้แสดงพฤติกรรมที่ค่อนข้างเกินเลยขอบเขตไป แล้วก็ค่อนข้างที่จะหลุดขอบของความเป็นมุสลิมไปมาก

แล้วยังปรากฏคลิปจากชาวต่างชาติว่าเขาก็ได้แต่งกายสวมฮิญาบไปขายบริการทางเพศแถวย่านนานาด้วย ซึ่งนอกจากขายตัวแล้ว ก็ยังขายศาสนาด้วย โดยเพื่อนร่วมแก๊งของเขาเนี่ยบอกว่าเขาชื่อมูฮัมหมัด เหล่านี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมการทำบาปในที่สาธารณะโดยไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาป”

มูฮัมหมัดรุสดี ทิ้งท้ายว่า “ถือว่านี่ก็คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของอับดุลเลาะห์รวมทั้งเราทุกคนด้วย เราต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนล้วนมีบุญแล้วก็มีบาป และถ้าหากว่าการทำบาปของเราได้มีการสำนึกผิดขออภัยต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วแน่นอนว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาปราณีและผู้ทรงเมตตาเสมอ การที่เราออกมาปกป้องคัมภีร์ปกป้องศาสนานั้นเป็นภารกิจที่น่ายกย่อง แต่สำคัญอย่างยิ่งคือเราจะต้องทำอย่างสันติด้วยวิธีการอย่างสันติตามแบบอย่างของอิสลาม”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

