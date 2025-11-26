นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง
นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก หลังจากที่ยืนกรานอยู่ในตำแหน่ง แม้ว่าจะถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องที่แต่งงานแล้วนับสิบครั้ง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำนักข่าว SCMP รายงาน น.ส.อากิระ โอกาวา นายกเทศมนตรีเมืองมาเอะบาชิ ในจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวดัง หลังถูกเปิดโปงว่าเธอใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมกับลูกน้องคนสนิทที่แต่งงานแล้วมากกว่า 10 ครั้ง นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเธอยืนกรานว่าเธอจะไม่ลาออกเพราะเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกน้องคนดังกล่าว และแค่ไปคุยงานเท่านั้น
ล่าสุด น.ส.โอกาวา ได้ยื่นจดหมายลาออกแล้ว หลังจากที่เธอถูกสภาท้องถิ่นยื่นโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเธอกล่าวว่าเธอได้คิดถึงเรื่องลาออกมาเยอะ และเธอก็ได้ข้อสรุปว่าในเวลานี้เธอควรจะทิ้งตำแหน่งและควรรับผิดชอบต่อการกระทำของเธอ อย่างไรก็ตามหากต้องการเธอก็พร้อมจะลงเลือกตั้งรอบหน้าอีกครั้ง
หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะหารือถึงขั้นตอนต่อไป ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นระบุว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่ต้องเกิดขึ้นภายใน 51 วัน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.โอกาวา วัย 42 ปี ที่ยังครองโสด ยืนกรานว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกน้องคนดังกล่าว ซึ่งเธออ้างว่าเธอจะกับลูกน้องคนนี้เพราะอยากจะปรึกษาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่เธอเสียใจว่าการกระทำของเธอได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน นอกจากนี้เธอทราบดีว่าลูกน้องคนนี้มีภรรยาและลูกด้วย
