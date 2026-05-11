พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:38 น.
เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ ปะทะนักปั่นจักรยานกลางถนนลอนดอน ถูกด่าว่า “คนโกหก” สิบนาทีเต็ม หลังขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

เป็นฉากดราม่าที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นกลางกรุงลอนดอน เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ ดาราดังเจ้าบทหมอแปลก Doctor Strange และ Sherlock ต้องมายืนเถียงกันกลางถนนกับนักปั่นจักรยานที่ไม่ยอมลดราวาศอก ใกล้สถานี คิงส์ครอส

ราวๆ ห้าโมงเย็น ผู้พบเห็นรายหนึ่งเล่าว่าก่อนหน้านั้นไม่นาน เห็นคัมเบอร์แบตช์ปั่น cargo bike จักรยานที่มีที่วางสัมภาระด้านหน้า มาด้วยความเร็วในเลนจักรยาน พร้อมกับนักปั่นอีกคนที่ตามติดมาอย่างไม่ยอมลดราวาศอก จนกระทั่งทั้งคู่มาหยุดเผชิญหน้ากันที่มุมถนนหลังสถานีเซนต์แพนคราส อินเตอร์เนชั่นแนล

คลิปที่หลุดออกมาจับภาพชายสวมหน้ากากกางเกงแดงโพล่งตะโกนใส่นักแสดงชื่อดังอย่างไม่มีเกรงใจว่า “แกหลอกตัวเอง แกโกหก ฉันอยู่หลังแกตลอดเวลาเลย”

ฝั่งคัมเบอร์แบตช์ก็ไม่ยอมเช่นกัน โต้กลับทันควันว่า “แกด่าทอฉันนะ” ชายสวมหน้ากากตอบด้วยท่าทางเยาะเย้ยว่า โอ้โห ฉันด่าทอนักปั่นที่ฝ่าไฟแดงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฝ่าทางม้าลาย ฝ่าไฟแดงไปสามดวงรวดเลย”

ตรงนี้เองที่คัมเบอร์แบตช์ดูเหมือนจะยอมรับนิดหน่อยว่า “ฉันทำแค่ครั้งเดียว” ก่อนจะยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เหลือ

การเผชิญหน้ายืดเยื้อนานถึงสิบนาที โดยมีแฟนๆ และผู้สัญจรยืนอ้าปากค้างดูเป็นพยานตลอด ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่า “มันบ้ามาก เป็นฉากทะเลาะริมถนนที่ดูยโสโอหังจนแทบไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่ที่น่าแปลกคือคัมเบอร์แบตช์ยังคงมีเสน่ห์ท่ามกลางความวุ่นวาย ทั้งคู่ปะทะกันไปมาไม่ต่ำกว่าห้ารอบ”

ไฮไลต์ที่แฟนๆ ชื่นชมกันมากคือหลังจากที่ชายสวมหน้ากากเดินจากไป กลุ่มเด็กนักเรียนเข้ามาถามว่า นั่น Dr. Strange ใช่ไหม?” และขอถ่ายรูปด้วย คัมเบอร์แบตช์ขอเวลาสักครู่ก่อนจะยิ้มหันมาโพสท่าถ่ายเซลฟี่ให้เด็กๆ อย่างอารมณ์ดี จนเด็กๆ ตื้นตันแทบเป็นลม

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทิ้งท้ายว่า ตัวเองไม่ได้สนับสนุนการขับขี่หรือปั่นจักรยานอย่างไม่ระมัดระวัง แต่การที่ชายสวมหน้ากากตามติดมาก่อเรื่องกลางถนนแบบนี้ อาจยิ่งอันตรายกว่าเสียอีก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

