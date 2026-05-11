ข่าวการเมือง

ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:48 น.
63

คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพราน บนถนนทางหลวงหมายเลข 4057 บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 (ฉก.ทพ.11) ชุดปฏิบัติการพรานที่ 1106 กำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานน้ำขาว บ้านน้ำขาว ต.กายูคละ

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีดังนี้ 1. จ.ส.อ.คมกฤษ ฤทธิ์ธาภัย 2. อส.ทพ.พงศกร แสนบุญมี 3ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย (เสียชีวิต) หากมีรายงานเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

