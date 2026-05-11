ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย
คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย
เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพราน บนถนนทางหลวงหมายเลข 4057 บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 (ฉก.ทพ.11) ชุดปฏิบัติการพรานที่ 1106 กำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานน้ำขาว บ้านน้ำขาว ต.กายูคละ
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีดังนี้ 1. จ.ส.อ.คมกฤษ ฤทธิ์ธาภัย 2. อส.ทพ.พงศกร แสนบุญมี 3ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย (เสียชีวิต) หากมีรายงานเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
