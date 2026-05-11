“อนุทิน” ร้องหูย บอกดีใจ “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ ยังไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่?
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันนี้ หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วัน และเดินทางกลับถึงบ้านจันทร์ส่องหล้าแล้วนั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า หูย ดีใจๆ” ก่อนที่จะเดินเข้าตึกภักดีบดินทร์ เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 / 2569
อย่างไรก็ตามนายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจะมีกำหนดเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องหล้าหรือไม่?
