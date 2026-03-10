ป่วนชายแดนใต้ พ่นสีสเปรย์ ปาตานีไม่ใช่สยาม ก่อนลอบวางระเบิด จนท. เจ็บ 2 ราย
ป่วนชายแดนใต้ ผู้ก่อเหตุลอบพ่นสีสเปรย์ ใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ก่อนลอบวางระเบิดดักทำร้าย จนท. ซ้ำ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
วันที่ 10 มี.ค. 2569 เมื่อช่วงเช้าได้มีรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายจุดในหลายพื้นที่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี โดยเริ่มจากการพบข้อความพ่นสีสเปรย์บนพื้นผิวจราจรเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวน และเกิดเหตุระเบิดซ้ำใน จ.ยะลา ช่วงสายของวันเดียวกัน
โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ทาง อ.บันนังสตา ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ว่าพบการพ่นสีสเปรย์บนถนนเป็นข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุว่า “ปาตานีไม่ใช่สยาม Patani is not siam” ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
- ถนนหมายเลข 410 บริเวณบ้านกาโสด ม.5 ต.บันนังสตา
- ถนนหมายเลข 4077 บริเวณบ้านบือราเป๊ะ ม.7 ต.บันนังสตา
- ถนนสายศรีบางลาง 7005 บริเวณบ้านบือซู ม.6 ต.บันนังสตา
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังความปลอดภัย ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบนถนนสาย 410 บริเวณรอยต่อบ้านรานอ ม.8 ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ทำให้มีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย และได้ถูกนำตัวส่ง รพ.กรงปินัง อาการปลอดภัยทั้ง 2 ราย
- ร.ท.กรณิศ นวลใย รอง ผบ.ร้อย.ร.ที่ 4 บริเวณใบหน้า
- นายมะราวรรณ ไพเราะ ผช.ผญบ.ม.8 บริเวณฝ่ามือซ้าย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และประสานหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแผนลวงของกลุ่มคนร้าย เพื่อดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ชุดเข้าตรวจสอบ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โจรใต้ดุ ทั้งคืน ลอบวางระเบิด 11 จุด 3 จังหวัดชายแดนใต้
- ระทึก! ตำรวจสกัด รถซุกระเบิดจากชายแดนใต้ รวบผู้ต้องหา 2 คน
- เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: