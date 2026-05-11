สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย
ยูทูบเบอร์อสังหาฯ ไต้หวันวัย 28 ปี โหมงานหนักวันละ 20 ชั่วโมงจนเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะหลับ แพทย์ชี้สาเหตุหลักร่างกายไม่ได้พักผ่อนสะสม
อุทาหรณ์คนโหมงานหนัก ในยุคนี้คนรุ่นใหม่กำลังเอาชีวิตเข้าแลก ยอมลดเวลาพักผ่อนเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความสุขส่วนตัว หลายคนมองว่าความเยาว์วัยคือต้นทุนที่ไม่มีวันหมด แต่ความจริงแล้วเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนอาจเลือกปิดสวิตช์ตัวเองอย่างถาวร เช่นกรณีการเสียชีวิตกะทันหันของ หวัง จื่อเจี๋ย (Wang Zijie) ยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังชาวไต้หวันวัย 28 ปี จากไปในวัยที่กำลังประสบความสำเร็จสูงสุด
หวัง จื่อเจี๋ย เจ้าของช่องยูทูบ Fang Zhong Zijie คนดังในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไต้หวัน เขาทำงานหนักมาก มักเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้า และใช้เวลาทำงาน 16 ถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งเคยสร้างรายได้ต่อปีทะลุ 10 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 300 ล้านบาท)
เบื้องหลังความสำเร็จและมาด้วยกำลังที่มีทั้งหมด เขาทักจะบ่นผ่านโซเชียลมีเดียเสมอว่ารู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ได้พักผ่อน กระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ยูทูบเบอร์หนุ่มเสียชีวิตขณะนอนหลับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติและเพื่อนสนิทของจื่อเจี๋ย เผยข้อความสุดท้ายที่เขาเคยเตือนยูทูบเบอร์หนุ่มว่าสุขภาพคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด แต่ชายหนุ่มรักงานมากจนมองข้ามคำแนะนำเรื่องการนอนหลับอย่างเพียงพอ
เขาทำงานหนักเพื่อหาเงิน แต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ความสำเร็จนั้น แพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะหลับ ต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและหัวใจวายคือไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลานาน
หัวหน้าแผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาลไต้หวัน อธิบายว่า การนอนหลับคือช่วงเวลาทองที่ระบบประสาทช่วยให้หัวใจได้พักผ่อน ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และปรับความดันโลหิตให้คงที่ เมื่อคนเราพักผ่อนไม่พอ ระบบประสาทจะรับภาระทำงานหนักเกินไป ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา ทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างต่อเนื่อง
การพักผ่อนไม่เพียงพอสะสมเหมือนกับการปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเกินกำลังโดยไม่เคยบำรุงรักษา ความดันโลหิตจะแกว่งตัวรุนแรงจากความเครียด นำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
พฤติกรรมทำงานโต้รุ่งคือพฤติกรรมที่แย่ที่สุด แม้แต่คนหนุ่มสาวที่แข็งแรงก็อาจเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหรือเกิดความเสียหายต่อหัวใจจนรักษาไม่ได้ การนอนหลับคือช่วงเวลารีสตาร์ตระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หากขาดการพักผ่อน ระบบไฟฟ้าของหัวใจจะทำงานผิดปกติ และทำให้เสียชีวิตกะทันหันบนเตียงนอนได้
ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นและเป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย นายแพทย์แนะนำให้ทุกคนใส่ใจการนอนหลับในแต่ละวัน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ควรสร้างวินัยการนอนให้ถูกต้อง ไม่ใช่รอให้นอนเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าขีดสุด การนอนหลับที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืน และควรเริ่มเข้านอนก่อนเวลา 23.00 น. ช่วงเวลานี้ร่างกายจะขับสารพิษและฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ดีที่สุด
นอกจากเวลาแล้ว คุณภาพการนอนก็สำคัญ ควรปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 นาทีก่อนนอน เพื่อให้สมองหลั่งฮอร์โมนตามธรรมชาติ ควรเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา หากจำเป็นต้องทำงานดึก ห้ามอดนอนติดต่อกันเกิน 2 คืน การรักษาการนอนหลับให้คงที่คือวิธีเดียวที่จะรักษาสุขภาพ ช่วยให้คุณทำงานได้ยาวนาน และมีอายุยืนยาว
หากร่างกายส่งสัญญาณเหล่านี้ คุณต้องหยุดพักและนอนหลับสนิททันที หรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
- เหนื่อยล้าผิดปกติโดยไม่ได้ออกแรงหนัก รู้สึกหมดแรงไปทั้งตัว สภาพจิตใจย่ำแย่ และไม่สามารถมีสมาธิกับงานได้
- แน่นหน้าอกและเจ็บปวดบริเวณหัวใจ สัญญาณเตือนว่าหลอดเลือดหดตัวมากเกินไปจากความเครียด เสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- หายใจลำบากหรือหอบเหนื่อยแม้ขณะพักผ่อน ระบบหายใจและหัวใจทำงานหนักเกินไป ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนได้ยากขึ้น
- เวียนศีรษะและปวดศีรษะรุนแรง ร่างกายกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไปจนเกิดอาการวิงเวียน เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
- หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือใจสั่น อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแสดงว่าระบบประสาทซิมพาเทติกหมดแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตกะทันหันขณะหลับ
