ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:57 น.
70
ยูทูบเบอร์วัย 28 โหมงานวันละ 20 ชม. ดับคาเตียง

ยูทูบเบอร์อสังหาฯ ไต้หวันวัย 28 ปี โหมงานหนักวันละ 20 ชั่วโมงจนเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะหลับ แพทย์ชี้สาเหตุหลักร่างกายไม่ได้พักผ่อนสะสม

อุทาหรณ์คนโหมงานหนัก ในยุคนี้คนรุ่นใหม่กำลังเอาชีวิตเข้าแลก ยอมลดเวลาพักผ่อนเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความสุขส่วนตัว หลายคนมองว่าความเยาว์วัยคือต้นทุนที่ไม่มีวันหมด แต่ความจริงแล้วเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนอาจเลือกปิดสวิตช์ตัวเองอย่างถาวร เช่นกรณีการเสียชีวิตกะทันหันของ หวัง จื่อเจี๋ย (Wang Zijie) ยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังชาวไต้หวันวัย 28 ปี จากไปในวัยที่กำลังประสบความสำเร็จสูงสุด

หวัง จื่อเจี๋ย เจ้าของช่องยูทูบ Fang Zhong Zijie คนดังในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไต้หวัน เขาทำงานหนักมาก มักเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้า และใช้เวลาทำงาน 16 ถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งเคยสร้างรายได้ต่อปีทะลุ 10 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 300 ล้านบาท)

เบื้องหลังความสำเร็จและมาด้วยกำลังที่มีทั้งหมด เขาทักจะบ่นผ่านโซเชียลมีเดียเสมอว่ารู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ได้พักผ่อน กระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ยูทูบเบอร์หนุ่มเสียชีวิตขณะนอนหลับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติและเพื่อนสนิทของจื่อเจี๋ย เผยข้อความสุดท้ายที่เขาเคยเตือนยูทูบเบอร์หนุ่มว่าสุขภาพคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด แต่ชายหนุ่มรักงานมากจนมองข้ามคำแนะนำเรื่องการนอนหลับอย่างเพียงพอ

เขาทำงานหนักเพื่อหาเงิน แต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ความสำเร็จนั้น แพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะหลับ ต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและหัวใจวายคือไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลานาน

ยูทูบเบอร์วัย 28 ปี เสียชีวิตขณะหลับ

หัวหน้าแผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาลไต้หวัน อธิบายว่า การนอนหลับคือช่วงเวลาทองที่ระบบประสาทช่วยให้หัวใจได้พักผ่อน ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และปรับความดันโลหิตให้คงที่ เมื่อคนเราพักผ่อนไม่พอ ระบบประสาทจะรับภาระทำงานหนักเกินไป ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา ทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างต่อเนื่อง

การพักผ่อนไม่เพียงพอสะสมเหมือนกับการปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเกินกำลังโดยไม่เคยบำรุงรักษา ความดันโลหิตจะแกว่งตัวรุนแรงจากความเครียด นำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย

พฤติกรรมทำงานโต้รุ่งคือพฤติกรรมที่แย่ที่สุด แม้แต่คนหนุ่มสาวที่แข็งแรงก็อาจเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหรือเกิดความเสียหายต่อหัวใจจนรักษาไม่ได้ การนอนหลับคือช่วงเวลารีสตาร์ตระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หากขาดการพักผ่อน ระบบไฟฟ้าของหัวใจจะทำงานผิดปกติ และทำให้เสียชีวิตกะทันหันบนเตียงนอนได้

ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นและเป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย นายแพทย์แนะนำให้ทุกคนใส่ใจการนอนหลับในแต่ละวัน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ควรสร้างวินัยการนอนให้ถูกต้อง ไม่ใช่รอให้นอนเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าขีดสุด การนอนหลับที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืน และควรเริ่มเข้านอนก่อนเวลา 23.00 น. ช่วงเวลานี้ร่างกายจะขับสารพิษและฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ดีที่สุด

นอกจากเวลาแล้ว คุณภาพการนอนก็สำคัญ ควรปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 นาทีก่อนนอน เพื่อให้สมองหลั่งฮอร์โมนตามธรรมชาติ ควรเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา หากจำเป็นต้องทำงานดึก ห้ามอดนอนติดต่อกันเกิน 2 คืน การรักษาการนอนหลับให้คงที่คือวิธีเดียวที่จะรักษาสุขภาพ ช่วยให้คุณทำงานได้ยาวนาน และมีอายุยืนยาว

หากร่างกายส่งสัญญาณเหล่านี้ คุณต้องหยุดพักและนอนหลับสนิททันที หรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

  • เหนื่อยล้าผิดปกติโดยไม่ได้ออกแรงหนัก รู้สึกหมดแรงไปทั้งตัว สภาพจิตใจย่ำแย่ และไม่สามารถมีสมาธิกับงานได้
  • แน่นหน้าอกและเจ็บปวดบริเวณหัวใจ สัญญาณเตือนว่าหลอดเลือดหดตัวมากเกินไปจากความเครียด เสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  • หายใจลำบากหรือหอบเหนื่อยแม้ขณะพักผ่อน ระบบหายใจและหัวใจทำงานหนักเกินไป ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนได้ยากขึ้น
  • เวียนศีรษะและปวดศีรษะรุนแรง ร่างกายกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไปจนเกิดอาการวิงเวียน เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือใจสั่น อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแสดงว่าระบบประสาทซิมพาเทติกหมดแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตกะทันหันขณะหลับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

8 วินาที ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว ข่าว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

7 นาที ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง บันเทิง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดีอี ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา

34 นาที ที่แล้ว
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ บันเทิง

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

39 นาที ที่แล้ว
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที ข่าวต่างประเทศ

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์วัย 28 โหมงานวันละ 20 ชม. ดับคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร้องหูย บอกดีใจ “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ ยังไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานเตรียมพาสาวสองแจ้งความคนทำร้าย ข่าว

สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อูนิโอน เบอร์ลิน” บุกชนะ “ไมนซ์” เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคชั้นนำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

อุกอาจภูเก็ต 2 วัยรุ่น ดักทำร้ายหนุ่ม ฉุดแฟนสาว ไปข่มขืนในม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ ข่าวการเมือง

กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ข่าว

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้ ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ ข่าวการเมือง

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว ข่าว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:57 น.
70
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button