ข่าว

สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:16 น.
78
ทีมงานเตรียมพาสาวสองแจ้งความคนทำร้าย

ทีมงานเตรียมพาสาวสองไลฟ์หมิ่นศาสนาเข้าแจ้งความคนทำร้ายร่างกายซอยรามคำแหง 53 ลั่น เตรียมเช็กบิลให้หมด ชี้ยอมโกนหัวขอโทษ-สำนึกผิดแล้ว แต่มวลชนกลับไม่รักษาสัญญา

เรื่องราวส่อบานปลายหนัก กรณีสาวสอง (LGBTQ+) ไลฟ์สดดูหมิ่นศาสนาและอัลกุรอ่าน ซ้ำโชว์ก้นเย้ยหยัน บางคนในไลฟ์สดหัวเราะกันสนุกสนาน ขณะเดียวกันมีผู้เข้ามาเตือนแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่เจ้าตัวไม่สนใจ ทำให้มุสลิมจำนวนมากไม่พอใจจึงขอนัดคุยเจรจาที่รามคำแหงซอย 53 ระหว่างที่รอสาวสองเดินทางมา ทางทีมงานไลฟ์สดไปด้วยส่งผลให้ผู้ที่ทราบเรื่องทยอยมาสมทบเรื่อย ๆ

หลังจากที่สาวสองมาถึงมวลชนก็ตะโกนเสียงดัง เจ้าตัวเริ่มต้นด้วยการขอโทษทุกคนทั้งประเทศและสัญญาจะไม่ทำพฤติกรรมนี้อีก แต่ประชาชนที่มารอยังไม่ยอม มองว่าคำขอโทษเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ มวลชนจึงเรียกร้องให้แสดงความจริงใจมากกว่านี้ ฝั่งสาวสองยินดีที่จะตบหน้าตัวเองเพื่อแสดงความจริงใจ พร้อมกล่าวขอโทษอีกครั้ง

บางคนก็ยังไม่พอใจเสนอให้อีกฝ่ายโกนหัว เข้าก็รับปากว่าจะทำ แต่ทีมงานแจ้งว่าสมัครใจหรือไม่ เพราะไม่ได้มีใครบังคับ ฝั่งคู่กรณีถามซ้ำอีกครั้งว่า “โกนก็ได้ไม่โกนก็ได้ใช่ไหม” ฝั่งทีมงานตอบกลับว่าใช่ แล้วแต่ความสมัครใจ ตนจึงเปลี่ยนใจว่าจะไม่โกนหัว หลังมวลชนได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจ ตนจึงตัดสินใจใหม่ว่าจะโกนหัว หลังจากโกนผมเสร็จสิ้นก็ยืนบนเก้าอี้เพื่อขอโทษอีกครั้ง ต่อมาทางทีมงานพยายามนำตัวขึ้นขึ้นรถตำรวจเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาอัปเดตว่า “ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของทีมงานผม ผมได้ประเมินดูแล้วว่าน้องได้สำนึกผิดจริง ๆ ผมก็เลยอยากให้พี่น้องทุกท่าน อภัยให้กับน้อง ให้น้องได้ใช้ชีวิตและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดด้วยนะครับ เขาเตาบัตแล้ว เราก็ต้องอภัยกันนะ

เดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องไปแจ้งความ จะเช็กบิลให้หมดใครที่ทำร้ายน้องและทีมงานผมเมื่อวาน น้องมันก็เตาบัต (กลับตัว) และทำตามคำเรียกร้องของพวกคุณแล้ว ผมได้บอกน้องถึงสิทธิ์ที่จะไม่ทำก็ได้ แต่น้องยอมทำ แต่พวกคุณไม่แมนพอ

เดี๋ยวไว้รอดูแถลงการณ์จริง ๆ ครับ แต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะ ไล่อธิบายในคอมเมนต์ของทุกคน ไว้รอฟังกันทีเดียวดีกว่าครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

26 วินาที ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว ข่าว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

55 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

7 นาที ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง บันเทิง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดีอี ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา

34 นาที ที่แล้ว
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ บันเทิง

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

39 นาที ที่แล้ว
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที ข่าวต่างประเทศ

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์วัย 28 โหมงานวันละ 20 ชม. ดับคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร้องหูย บอกดีใจ “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ ยังไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานเตรียมพาสาวสองแจ้งความคนทำร้าย ข่าว

สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อูนิโอน เบอร์ลิน” บุกชนะ “ไมนซ์” เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคชั้นนำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

อุกอาจภูเก็ต 2 วัยรุ่น ดักทำร้ายหนุ่ม ฉุดแฟนสาว ไปข่มขืนในม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ ข่าวการเมือง

กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ข่าว

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้ ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ ข่าวการเมือง

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว ข่าว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:16 น.
78
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button