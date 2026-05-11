สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง
ทีมงานเตรียมพาสาวสองไลฟ์หมิ่นศาสนาเข้าแจ้งความคนทำร้ายร่างกายซอยรามคำแหง 53 ลั่น เตรียมเช็กบิลให้หมด ชี้ยอมโกนหัวขอโทษ-สำนึกผิดแล้ว แต่มวลชนกลับไม่รักษาสัญญา
เรื่องราวส่อบานปลายหนัก กรณีสาวสอง (LGBTQ+) ไลฟ์สดดูหมิ่นศาสนาและอัลกุรอ่าน ซ้ำโชว์ก้นเย้ยหยัน บางคนในไลฟ์สดหัวเราะกันสนุกสนาน ขณะเดียวกันมีผู้เข้ามาเตือนแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่เจ้าตัวไม่สนใจ ทำให้มุสลิมจำนวนมากไม่พอใจจึงขอนัดคุยเจรจาที่รามคำแหงซอย 53 ระหว่างที่รอสาวสองเดินทางมา ทางทีมงานไลฟ์สดไปด้วยส่งผลให้ผู้ที่ทราบเรื่องทยอยมาสมทบเรื่อย ๆ
หลังจากที่สาวสองมาถึงมวลชนก็ตะโกนเสียงดัง เจ้าตัวเริ่มต้นด้วยการขอโทษทุกคนทั้งประเทศและสัญญาจะไม่ทำพฤติกรรมนี้อีก แต่ประชาชนที่มารอยังไม่ยอม มองว่าคำขอโทษเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ มวลชนจึงเรียกร้องให้แสดงความจริงใจมากกว่านี้ ฝั่งสาวสองยินดีที่จะตบหน้าตัวเองเพื่อแสดงความจริงใจ พร้อมกล่าวขอโทษอีกครั้ง
บางคนก็ยังไม่พอใจเสนอให้อีกฝ่ายโกนหัว เข้าก็รับปากว่าจะทำ แต่ทีมงานแจ้งว่าสมัครใจหรือไม่ เพราะไม่ได้มีใครบังคับ ฝั่งคู่กรณีถามซ้ำอีกครั้งว่า “โกนก็ได้ไม่โกนก็ได้ใช่ไหม” ฝั่งทีมงานตอบกลับว่าใช่ แล้วแต่ความสมัครใจ ตนจึงเปลี่ยนใจว่าจะไม่โกนหัว หลังมวลชนได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจ ตนจึงตัดสินใจใหม่ว่าจะโกนหัว หลังจากโกนผมเสร็จสิ้นก็ยืนบนเก้าอี้เพื่อขอโทษอีกครั้ง ต่อมาทางทีมงานพยายามนำตัวขึ้นขึ้นรถตำรวจเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาอัปเดตว่า “ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของทีมงานผม ผมได้ประเมินดูแล้วว่าน้องได้สำนึกผิดจริง ๆ ผมก็เลยอยากให้พี่น้องทุกท่าน อภัยให้กับน้อง ให้น้องได้ใช้ชีวิตและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดด้วยนะครับ เขาเตาบัตแล้ว เราก็ต้องอภัยกันนะ
เดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องไปแจ้งความ จะเช็กบิลให้หมดใครที่ทำร้ายน้องและทีมงานผมเมื่อวาน น้องมันก็เตาบัต (กลับตัว) และทำตามคำเรียกร้องของพวกคุณแล้ว ผมได้บอกน้องถึงสิทธิ์ที่จะไม่ทำก็ได้ แต่น้องยอมทำ แต่พวกคุณไม่แมนพอ
เดี๋ยวไว้รอดูแถลงการณ์จริง ๆ ครับ แต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะ ไล่อธิบายในคอมเมนต์ของทุกคน ไว้รอฟังกันทีเดียวดีกว่าครับ”
