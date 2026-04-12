“อูนิโอน เบอร์ลิน” แต่งตั้งโค้ชหญิงคุมทีมบอลชาย ครั้งแรกในบุนเดสลีกา
อูนิโอน เบอร์ลิน แต่งตั้ง มารี-หลุยส์ อีต้า โค้ชหญิงคุมทีมฟุตบอลชาย ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในบุนเดสลีกา ตั้งเป้าหนีตกชั้น
เมื่อวันที่ 12 เมษายน สำนักข่าว AP รายงานว่าสโมสรฟุตบอลอูนิโอน เบอร์ลิน จากลีคเยอรมนี ได้ประกาศแต่งตั้ง มารี-หลุยส์ อีต้า วัย 34 เป็นโค้ชคนใหม่ ภายหลังจากที่ปลดสเตฟเฟน บอมการ์ต ซึ่งพาทีมแพ้ไฮเดนไฮม์ทีมอันดับสุดท้าย 3-1
มารี-หลุยส์ อีต้า ถือเป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมฟุตบอลชายในบุนเดสลีกา โดยเธอจะคุมทีมในอีก 5 เกมที่เหลือ ก่อนจะไปคุมทีมฟุตบอลหญิงของอูนิโอน เบอร์ลิน ในฤดูกาลหน้า ซึ่งเป้าหมายของเธอคือพาทีมรอดตกชั้น
ปัจจุบันอูนิโอน เบอร์ลิน อยู่อันดับที่ 11 มี 32 แต้ม โดยมีแต้มเหนือโซนตกชั้น 11 แต้ม ก่อนที่นายบอมการ์ตจะถูกปลดนั้น เขาพาทีมชนะแค่ 2 เกมจาก 14 เกม ซึ่งทางบอร์ดของอูนิโอน เบอร์ลิน ระบุว่าพวกเขาไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเรียกฟอร์มกลับมาได้ด้วยสภาพทีมที่มีอยู่ จึงตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้วยการเปลี่ยนโค้ช พร้อมย้ำว่าพวกเขาต้องการทุกแต้มเพื่อการันตีการรอดตกชั้นในลีคบุนเดสลีกา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: