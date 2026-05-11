ข่าวการเมือง
“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด
เอม พินทองทา โพสต์ภาพสวมกอด ทักษิณ เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด หลังได้รับพักโทษ 11 พ.ค. โพสต์เพลงบอก “ภูมิใจในตัวพ่อ”
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันนี้ หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วัน
โดย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ซึ่งเป็นภาพวินาทีที่เธอสวมกอดผู้เป็นพ่อ พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “The best hug” หรือแปลไทยว่า “อ้อมกอดที่ดีที่สุด”
นอกจากนี้ยังได้แชร์ภาพวินาทีที่นายทักษิณออกจากเรือนจำ โดยในสตอรี่หนึ่งได้ใส่เพลงที่ชื่อว่า “Proud of you” ซึ่งแปลว่า “ภูมิใจในตัวพ่อ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ
- ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ
- เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ
10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” ร้องหูย บอกดีใจ “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ ยังไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่?
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“อูนิโอน เบอร์ลิน” บุกชนะ “ไมนซ์” เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคชั้นนำ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว