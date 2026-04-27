ข่าว

ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง ‘บังหล่า’ รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 10:02 น.
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความเป็นธรรมให้อดีต รปภ. หลังเจอดราม่าหน้าเหมือนคนสำคัญ ชี้ไม่ควรมีใครต้องลำบากเพราะการเอาอกเอาใจเจ้านายเกินพอดี

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือ บังหล่า อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่กำลังเผชิญกระแสดราม่าหนักจากกรณีที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับบุคคลสำคัญ

เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ไอซ์ รักชนก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอดีต รปภ. รายนี้ โดยระบุข้อความว่า

“ขอความเป็นธรรมให้ ‘บังหล่า’ อดีตเจ้าหน้าที่ รปภ. ความพยายามของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเอาอกเอาใจเจ้านายมากเกินพอดี หรือ กฎหมายที่มีปัญหา ไม่ควรทำให้ชีวิตใครต้องลำบากโดยที่เค้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลย”

FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจให้กับบังหล่า

ขณะเดียวกันสังคมยังตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคนธรรมดาหรือไม่

อ่านข่าวน่าสนใจเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button