ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง ‘บังหล่า’ รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความเป็นธรรมให้อดีต รปภ. หลังเจอดราม่าหน้าเหมือนคนสำคัญ ชี้ไม่ควรมีใครต้องลำบากเพราะการเอาอกเอาใจเจ้านายเกินพอดี
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือ บังหล่า อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่กำลังเผชิญกระแสดราม่าหนักจากกรณีที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับบุคคลสำคัญ
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ไอซ์ รักชนก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอดีต รปภ. รายนี้ โดยระบุข้อความว่า
“ขอความเป็นธรรมให้ ‘บังหล่า’ อดีตเจ้าหน้าที่ รปภ. ความพยายามของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเอาอกเอาใจเจ้านายมากเกินพอดี หรือ กฎหมายที่มีปัญหา ไม่ควรทำให้ชีวิตใครต้องลำบากโดยที่เค้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลย”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจให้กับบังหล่า
ขณะเดียวกันสังคมยังตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคนธรรมดาหรือไม่
