ย้อนภาพ หมู พิมพ์ผกา รอบตอบคำถามชิงมงกุฎ มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 1988 ก่อนคว้ารองอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ ด้วยวัยเพียง 17 ปี
แม้ว่าในขณะนี้ประเด็นร้อนที่ทาง นาย ณภัทร ลูกชายของ แม่หมู พิมพ์ผกา ออกมาประกาศตัดขาดแม่ออกสื่อ จนกลายเป็นมหากาพย์ดรามายืดเยื้อเข้าวันที่ 2 แล้ว แต่ในวันนี้เราจะขอพักเรื่องหนัก ๆ เอาไว้ก่อน เพราะทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ตรวจสอบพบภาพวันวานของ หมู พิมพผกา สมัยที่เธอขึ้นประกวดสาวงามบนเวที มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2531 (Miss Thailand World 1988) ซึ่งเป็นภาพหายากมาก ๆ กลับมาขึ้นฟึตอีกครั้ง
ผู้ใช้บัญชีฟซบุ๊ก Taneth Laksanavilas ได้โพสต์คลิปย้อนภาพวันวานกับนาทีที่ หมู พิมพ์ผกา เข้าสู่รอบตอบคำถามรอบสุดท้าย เพื่อชิงมงกุฎ มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2531 และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพในปีนั้น นับว่าเป็นใบเบิกทางก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว
“พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ในวัย 17 ปี ขณะเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 1988 เธอทำผลงานได้ไกลถึงตำแหน่งรองอันดับ 2 ซึ่งผู้ชนะในคราวนั้นคือ ปภัสรา ชุตานุพงษ์ และมี ริสา หงษ์หิรัญ เป็นรองอันดับหนึ่งตามลำดับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายดัง เตือนสติ นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด แม่หมู ออกสื่อ ระวังโดนฟ้องเรียกทรัพย์
- อ่านแล้วจุก! แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์ครั้งแรก หลังลูกชาย “นาย ณภัทร” ประกาศตัดขาด
- ฮาน่า เล่าความจริง นาย-แม่หมู ตัดขาด 4 ปี ถูกคนตัดสินจนป่วยซึมเศร้า-แพนิก
อ้างอิงจาก : FB Taneth Laksanavilas
ติดตาม The Thaiger บน Google News: