ประวัติ ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เบื้องหลังชาติพ้นภัย
จากกรณีจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน หลังรถเก๋งพลิกคว่ำที่ อ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี พบอาวุธในรถ จึงขยายผลค้นบ้านพักหมู่บ้านเดอะเมเปิ้ล ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
พบของกลางในบ้านได้แก่ ปืน M16 จำนวน 2 กระบอก กระสุน 763 นัด ดินระเบิด C4 รวมน้ำหนักกว่า 4.8 กิโลกรัม ระเบิดมือสังหารบุคคลหลายชนิดรวม 10 ลูก และเสื้อเกราะที่ติดตั้ง C4 พร้อมใช้งานคล้ายระเบิดพลีชีพ ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในรัศมี 100 เมตร
ตรวจพบหลักฐานสำคัญในโทรศัพท์มือถือ คือแชต GPT ถามแนวทางก่อวินาศกรรม และคลิปฝึกในค่ายองครักษ์ฮุนเซน ผู้ต้องหาถือพาสปอร์ต 2 สัญชาติ ทั้งจีนและกัมพูชา และมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย อ้างว่าสะสมเพราะชอบและเตรียมฆ่าตัวตาย แต่ผบ.ตร. สั่งสอบสวนทุกมิติด้านความมั่นคง
ทำให้เกิดคำถามเรื่องความแม่นยำของสายข่าวรัฐบาล ชื่อของหน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้ง
รู้จัก ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เบื้องหลังม่านข่าวกรอง สู่โต๊ะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้
นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถูกดึงตัวมานั่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเดือนเมษายน 2569 ชื่อของเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นอย่างฉับพลัน
ฐนัตถ์ จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น OSK 102 ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เส้นทางการศึกษา จบรามคำแหง แล้วเสริมด้วยนิด้าในระดับบริหาร ก่อนขึ้นมาถึงตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงานข่าวกรองระดับชาติ
ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรที่บ่งบอกว่าคนข่าวกรองในยุคใหม่ไม่ได้คิดแค่เรื่องความมั่นคงแบบแข็งๆ แต่ต้องเข้าใจมิติสิทธิมนุษยชนด้วย
ในหน้าที่สำคัญที่ผ่านมา เขาเคยเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการกฎหมาย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตามลำดับ
โปรดเกล้าฯ ตั้ง ผอ. ข่าวกรองชาติ ตุลาคม 2566
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สขช. คือหัวใจของระบบข้อมูลความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศ การนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการจึงหมายถึงการเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลในทุกมิติที่ไม่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์
ชื่อฐนัตถ์โดดขึ้นมาสู่สายตาสาธารณชนอย่างเต็มตัวคือ เมื่อ 23 เมษายน 2569 ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ แทน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการ สมช. เป็นสัญญาณว่ารัฐบาลอนุทินต้องการ “คนฝ่ายพลเรือน” ที่มีทักษะด้านข่าวกรองมาขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ แทนที่จะพึ่งนายทหารอย่างที่ผ่านมา
ทรัพย์สินและชีวิตส่วนตัว
นายฐนัตถ์ พร้อมด้วยนางจงกล สุวรรณานนท์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,581,852.54 บาท ไร้หนี้สิน ประกอบด้วยเงินฝากราว 7 ล้านบาท ในจำนวนรายได้ต่อปีราว 2 ล้านบาท
ปิดฉากราชการ ก.ย. 2569
ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นั่นหมายความว่าเขารับบทบาทหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตราชการพอดิบพอดี
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มักมาในช่วงเวลาที่เหลือน้อยที่สุด และนั่นอาจคือความกดดันที่หนักที่สุดสำหรับชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่เบื้องหลัง
