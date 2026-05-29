สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน
สไปร์ท SPD และอุงเอิง ขอพูดครั้งสุดท้ายดราม่าการดูแลน้องฟ้าใส งัดหลักฐานแจงเงินรายได้กว่า 5 แสนบาท ยืนยันให้อิสระในการใช้ชีวิต ยังรักษาสัญญาพร้อมส่งเรียนจนจบปริญญาตรี
หลังจากที่ น้องฟ้าใส ตัดสินใจแยกทางกับ สไปร์ท SPD และอุงเอิง อินฟลูเอนเซอร์ฯ คนดัง ล่าสุดมีคลิปที่น้องไปร่วมเฟรมกับ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเป็นอยู่ช่วงที่อยู่กับสไปร์ท ทั้งเรื่องการใส่เสื้อผ้าตัวเดิมและการอาศัยในห้องพักเดิม
ล่าสุด สไปร์ท SPD และ อุงเอิง ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อยุติกระแสข่าว ประเด็นเรื่องเงินรายได้, การดูแลและข้อสงสัยเรื่องที่พักอาศัย รวมทั้งเรื่องการศึกษาที่ทั้งสองเคยให้คำสัญญาตั้งใจจะส่งเสียน้องให้เรียนถึงระดับปริญญาตรี
“ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะในการพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยหลักฐานและความเป็นจริงทั้งหมด เพราะเราอยากให้เรื่องนี้มันจบ เรื่องแรก คือ เรื่องเงินของน้องหายไปไหนหมดหรือว่าเราเอาเปรียบน้องหรือเปล่า บอกเลยว่าเราไม่เคยเอาเปรียบน้อง มันเป็นเรื่องไม่จริง ซึ่งเงินที่เราแบ่งกับน้องถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบได้ และหลักฐานทุกอย่าง ซึ่งในคลิปที่เคยแชร์ไปคุณแม่กับน้องถือสเตตเมนต์สุดท้ายที่เราได้มอบให้ตลอด 10 เดือนที่น้องอยู่กับเรามา เป็นเงินจำนวน 520,426 บาท ตอนนั้นทุกฝ่ายรับรู้ ถ้าจะถามว่าเงินของน้องหายไปไหนหมด ผมกับเอิร์นก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะเงินไม่ได้อยู่ในบัญชีพวกเรา
ประเด็นที่ 2 คือ เรื่องการดูแลน้อง มีหลายคนถามว่าทำไมน้องยังใช้ของเดิมหรือว่ายังอยู่ที่เดิม ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราตั้งใจเต็มที่ และยืนยันคำเดิมว่าเราตั้งใจให้โอกาสน้องทั้งอนาคตและการศึกษา
ในส่วนอื่นเราไม่สามารถควบคุมได้ เอิงอยากจะมอบการศึกษาให้น้องเพราะการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดสิ่งของที่เรามอบให้ ให้มาแล้วมันก็ผ่านไป ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีวิธีการจัดการดูแล เราพยายามสอนน้องทุกอย่าง
ส่วนเรื่องที่ทีมงานเราควบคุมน้องหรือเปล่า จะบอกว่าเราไม่เคยควบคุมนะคะ ทุกครั้งที่ถ่ายคอนเทนต์ให้อิสระ และสอบถามความเต็มใจว่าอยากทำไหม หรือว่าแม้แต่ชีวิตส่วนตัวเราก็ถามเสมอว่าอยากทำอะไรไหม อยากไปไหนไหม อาจจะมีการแนะนำหรือว่าสอนน้องว่าให้วางตัวดี ๆ เพราะว่าน้องเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียง สิ่งที่เราสอนน้องทำด้วยความหวังดีทุกอย่าง
ประเด็นสุดท้าย คือ ในคลิปสุดท้ายมีเจตนาที่อยากจะให้เด็กคนหนึ่งได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถส่งน้องได้ ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะส่งน้องให้เรียนถึงปริญญาตรี ยืนยันว่าเราจะทำตามคำพูด ปัจจุบันสิ่งที่น้องได้อัปเดตกับทีมงานมาคือไม่ได้เรียนหนังสือ ตนก็ไม่รู้ว่า ณ ปัจจุบันน้องทำอะไร อยู่ที่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือถ้าน้องยังอยากเรียน เรายืนยันว่าจะทำตามคำสัญญาเหมือนเดิม
พวกเราเงียบกับเรื่องนี้มานานมาก เพราะว่าอย่างที่ไปร์ทบอกว่ามันไม่มีผลดีกับใครเลยแต่ที่เราต้องออกมาพูดครั้งนี้เพราะมันเริ่มกระทบต่อชื่อเสียงของไปร์ท และความรู้สึกของทีมงานทุกคนที่ช่วยดูแลน้อง ทุกคนตั้งใจและจริงใจที่จะดูแลเด็กคนหนึ่ง
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น มีคำพูดพาดพิงจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไร ทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเสียความรู้สึก เราอยากจะออกมาปกป้องบริษัทเรา ทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการทำงานทำความดี อยากมาพูดเรื่องนี้ให้จบเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับแนบหลักฐาน หวังว่าเรื่องนี้จะจบแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว”
