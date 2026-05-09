พลอย รัตนรัตน์ เข้าพิธีปลงผมบวชชี เพชร นาระ พี่สาวร่วมอนุโมทนา

สาธุ! พลอย รัตนรัตน์ เข้าพิธีปลงผมบวชชี ศึกษาพระธรรม ด้าน เพชร นาระ พี่สาวฝาแฝดปราบปลื้ม คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอนุโมทนา
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 พ.ค. 69) อดีตนักแสดงสาว พลอย รัตนรัตน์ ได้เข้าพิธีปลงผมบวชชีตามความตั้งใจที่วางไว้ เพื่อศึกษาพระธรรม โดยมีพี่สาวฝาแฝด “เพชร นาระ” ร่วมอนุโมทนา
นอกจากนี้ เพชร นาระ ยังได้มีการโพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศในพิธีปลงผม พลอย รัตนรัตน์ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “ขออนุโมทนากับพลอยด้วย สิ่งดีๆนี้จะพาเรากลับบ้านที่แท้จริงไปด้วยกัน รักเสมอ อีกครึ่งชีวิตที่เหลือพบเจอความสงบสุข สว่างไสว ด้วยใจที่งดงาม”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับและชาวเน็ต ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี และร่วมอนุโมทนาบุญกับการตัดสินใจบวชชีเพื่อศึกษาพระธรรมของอดีตนักแสดง พลอย รัตนรัตน์ กันอย่างล้นหลาม
อ้างอิงจาก : IG petchnla
