เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

เพจดังตั้งข้อสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม-พกพาสปอตปลอม มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในไทย ใครจัดหา-อำนวยความสะดวกให้?
จากกรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีน ซุกอาวุธสงคราม หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบ ระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงครามครบชุด พร้อมหลักฐานแชต GPT วางแผนก่อวินาศกรรม รวมถึงมีคลิปฝึกค่ายองครักษ์ฮุนเซน หลังเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุรถคว่ำ ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักแล้วพบกับคลังอาวุธสงครามวางเกลื่อนบ้าน
นอกจากนั้นยังพบว่า ชายจีน ซุกอาวุธสงครามรายนี้ มีพาสปอตปลอม มีบัตรประชาชนและชื่อในทะเบียนบ้านในประเทศไทย และกระสุนบางส่วนมีตราโรงงานสรรพาวุธทหารบกไทย ทำให้เกิดความกังวลอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ตั้งข้อสงสัยถึงกรณีนี้ระบุว่า “จากกรณีของไอ้แว่นจีนที่ใช้ ChatGPT วางแผนทำวินาศกรรมในไทย..มีหลายจุดที่น่าตั้งข้อสงสัย…มีพาสปอร์ตปลอม บัตรปลอมหลาย สัญชาติในการอำพรางตัว ใครเป็นคนทำให้?
กsะสุuบางส่วนมีตราโรงงานสรรพาวุธทหารบกไทย หลุดออกมาได้อย่างไร?
ปืuของตำรวจนครบาลไปอยู่ในบ้านผู้ต้องหาได้ยังไง? มีคนในช่วยหรือไม่?
คนมีประวัติฝึกอาวุxสงคsามจากค่ายรบพิเศษ BQH เขมร เข้ามาอยู่ไทยด้วยวีซ่าระดับ VIP ได้อย่างไร?
ถ้าไม่ได้รถคว่ำก่อน คลังแสงนี้จะถูกพบไหม? เจ้าของคือใคร ไม่รู้เลยหรอ?
คนจีนคนนี้มีเลขบัตร ปชช. และมีชื่อในทะเบียนบ้านในไทยได้ยังไง ใครเป็นคนช่วย? อาวุxทั้งหมดที่มีในครอบครองมาจากไหน? ลำเลียงมาง่ายๆ ได้ยังไง?”
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
