เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 12:31 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 12:31 น.
เพจดังตั้งข้อสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม-พกพาสปอตปลอม มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในไทย ใครจัดหา-อำนวยความสะดวกให้?

จากกรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีน ซุกอาวุธสงคราม หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบ ระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงครามครบชุด พร้อมหลักฐานแชต GPT วางแผนก่อวินาศกรรม รวมถึงมีคลิปฝึกค่ายองครักษ์ฮุนเซน หลังเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุรถคว่ำ ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักแล้วพบกับคลังอาวุธสงครามวางเกลื่อนบ้าน

นอกจากนั้นยังพบว่า ชายจีน ซุกอาวุธสงครามรายนี้ มีพาสปอตปลอม มีบัตรประชาชนและชื่อในทะเบียนบ้านในประเทศไทย และกระสุนบางส่วนมีตราโรงงานสรรพาวุธทหารบกไทย ทำให้เกิดความกังวลอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน

ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ตั้งข้อสงสัยถึงกรณีนี้ระบุว่า “จากกรณีของไอ้แว่นจีนที่ใช้ ChatGPT วางแผนทำวินาศกรรมในไทย..มีหลายจุดที่น่าตั้งข้อสงสัย…มีพาสปอร์ตปลอม บัตรปลอมหลาย สัญชาติในการอำพรางตัว ใครเป็นคนทำให้?

กsะสุuบางส่วนมีตราโรงงานสรรพาวุธทหารบกไทย หลุดออกมาได้อย่างไร?

ปืuของตำรวจนครบาลไปอยู่ในบ้านผู้ต้องหาได้ยังไง? มีคนในช่วยหรือไม่?

คนมีประวัติฝึกอาวุxสงคsามจากค่ายรบพิเศษ BQH เขมร เข้ามาอยู่ไทยด้วยวีซ่าระดับ VIP ได้อย่างไร?

ถ้าไม่ได้รถคว่ำก่อน คลังแสงนี้จะถูกพบไหม? เจ้าของคือใคร ไม่รู้เลยหรอ?

คนจีนคนนี้มีเลขบัตร ปชช. และมีชื่อในทะเบียนบ้านในไทยได้ยังไง ใครเป็นคนช่วย? อาวุxทั้งหมดที่มีในครอบครองมาจากไหน? ลำเลียงมาง่ายๆ ได้ยังไง?”

อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

