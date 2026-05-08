“ประชาธิปัตย์” เตรียมเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. 16 พ.ค. พร้อมแสดงวิสัยทัศน์
ประชาธิปัตย์ ตรียมเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. 16 พ.ค. พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ เผยได้คัดเลือกตัวแทนผู้สมัคร สก. ครบทั้ง 50 เขตแล้ว
นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ว่า พรรคจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันแน่นอน มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณะ ขณะที่ผู้สมัคร สก. พรรคได้คัดเลือกครบทั้ง 50 เขตแล้ว
โดยกลยุทธ์การหาเสียงครั้งนี้ ยอมรับว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบันจะทำหน้าที่ได้ดี แต่พรรคมองเห็นจุดที่ยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยเฉพาะนโยบาย “หลังบ้าน” และโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนกรุง เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และการยกระดับการจัดการขยะที่ก้าวข้ามเพียงการฝังกลบ ซึ่งนโยบายที่จะนำเสนอจะเน้นความแตกต่างให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนว่า หากเลือกผู้ว่าฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไร
สำหรับประเด็นการแข่งขันกับแชมป์เก่าอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และตัวเต็งจากพรรคประชาชนอย่างนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร นายสกลธีวิเคราะห์ว่า แม้ทั้งคู่จะมีจุดแข็งทั้งในแง่ผลงานต่อเนื่องและกระแสพรรคที่กวาดเก้าอี้ สส. กทม. มาได้ทั้งหมด แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีโอกาสจากนโยบายที่แตกต่างและเครดิตของหัวหน้าพรรคที่เป็นแต้มต่อสำคัญ โดยในส่วนของ สก. พรรคตั้งเป้าว่าจะต้องได้ที่นั่งมากกว่าเดิมจากเดิมที่มีอยู่ 9 เขต เนื่องจากตัวผู้สมัครหลายคนมีความผูกพันกับพื้นที่อย่างเหนียวแน่น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-นายกพัทยา ไม่รับประกันว่าจะไม่ผิดพลาดเลย
- “ชัชชาติ” พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน
- เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: