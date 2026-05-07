ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 14:07 น.
ชัชชาติ พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน ยอมรับลงสู้กับพรรคประชาชนเป็นงานยาก

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ทิศทางทางการเมืองและแนวโน้มการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยที่ 2 ว่า มีโอกาสสูงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อ เพื่อทำงานให้ต่อเนื่อง แต่ขณะนี้ขอทำหน้าที่ผู้ว่าฯกทม.ให้ดีที่สุดจนกว่าจะครบวาระ แล้วจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สำหรับทีมงานบริหารนั้น ส่วนใหญ่ยังคงเป็นชุดเดิม แต่อาจมีการพิจารณาเรื่องตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอีกครั้งในอนาคต

นายชัชชาติ ระบุว่าไม่กังวลกับการที่ผู้สมัครรายอื่นเริ่มเปิดตัว เพราะมองว่าเป็นเรื่องดีตามระบอบประชาธิปไตยที่จะทำให้ประชาชนมีตัวเลือกที่หลากหลายและเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันตนยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในฐานะผู้ว่าฯกทม.จึงต้องให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้ดีที่สุด

“สำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อีกสมัย ยอมรับว่ามีโอกาสสูงที่จะไปต่อ แต่ขอทำหน้าที่ผู้ว่าฯ ในปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนจนกว่าจะครบวาระ ส่วนแลนด์สไลด์นั้น ผมพูดตรงๆ ว่าไม่มีทาง เพราะผลเลือกตั้ง สส.ครั้งล่าสุด เห็นชัดเจนว่าพรรคประชาชนมีความเข้มแข็งมากและได้รับความนิยมในพื้นที่กรุงเทพฯ” นายชัชชาติ กล่าว

การแข่งขันครั้งนี้จึงจะเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้น และเราต้องทำเต็มที่โดยไม่มองใครเป็นศัตรู แต่เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ หากเราได้กลับมาทำงานต่อ ก็นำนโยบายดีๆ ของคนอื่นมาใช้ได้ หรือถ้าเราไม่ได้กลับมา นโยบายของเราที่เป็นประโยชน์ คนอื่นก็นำไปใช้ได้เช่นกัน

เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเปิดตัวผู้ว่าฯกทม. ก็ระบุว่า สนามกทม.แข่งกับนายชัชชาติยาก นายชัชชาติ กล่าวว่า “พรรคประชาชนก็ทำให้เรายากเหมือนกัน เพราะเขามีเสียงที่เข้มแข็งมากใน กทม. ดีแล้ว ยากทำให้เราทำงานเต็มที่”

เมื่อถามถึงความมั่นใจในการเลือกตั้งนี้ นายชัชชาติ กล่าวว่า ไม่กล้ามั่นใจเพราะต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก และไม่ได้คาดหวังหรือกังวลอะไร เนื่องจากเป็นการทำงานที่อิสระและไม่ได้ลงทุนด้วยตัวเงิน จึงไม่มีอะไรต้องเสียหากไม่ได้ไปต่อ เชื่อว่าผลงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจะเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งย่อมมีทั้งคนที่มีความเห็นพึงพอใจและไม่พึงพอใจเป็นเรื่องธรรมดา

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

