สรุปดราม่า นิกกี้ แจ้งความเกรียนบอลแพ้ ด่าหยาบถึงพ่อแม่ อยู่วงการ 18 ปี ครั้งนี้ล้ำเส้น

เกมจบคนไม่จบ! นิกกี้ ณฉัตร หอบหลักฐานแจ้งความแฟนบอล แชทด่าหยาบลามถึงพ่อแม่ ลั่น อยู่วงการ 18 ปีไม่เคยเอาเรื่องใคร แต่รอบนี้ล้ำเส้นยอมไม่ได้
ประเด็นร้อนที่ไม่ยอมจบง่าย ๆ สำหรับพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี นิกกี้ ณฉัตร ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจดำเนินคดีทางกฎหมายกับแฟนบอลรายหนึ่งที่ทักข้อความมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและพาดพิงถึงครอบครัว เผยอยู่วงการมา 18 ปีโดนวิจารณ์สารพัดไม่เคยฟ้องใคร แต่รอบนี้ล้ำเส้นขอยอมไม่ได้
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการที่นิกกี้เดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ลิเวอร์พูล ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เขาทำคอนเทนต์บริเวณหน้าสนามพูดคุยและแซวแฟนบอลคู่แข่งตามสไตล์ของตัวเอง แต่มีแฟนบอลบางกลุ่มไม่พอใจจนเกิดกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ก่อนที่เรื่องจะบานปลาย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นิกกี้โพสต์ภาพแชทของชายคนหนึ่งที่ทักข้อความอินสตาแกรมมาด่าทอด้วยคำหยาบ เช่น “xึงไม่กลับไปอยู่บ้านนอกว่ะ ไอควายรถติด5555”, “ยังอยู่หมู่บ้านอยู่เลยเด็กกระโปก” และ “xึงโคตรบ้านนอกเลยว่ะ555555” จากนั้นทั้งคู่โต้เถียงกันเรื่องฟุตบอล ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะวิจารณ์การทำคอนเทนต์ว่าเป็นคอนเทนต์ขยะ และใช้คำรุนแรงพาดพิงถึงบุพการีของนิกกี้ว่า “แม่หน้าส้นตีน” และ “พ่อเป็นขยะ เมื่อไหร่จะออกจากคุก”
หลังเจอข้อความล้ำเส้น นักแสดงหนุ่มจึงแคปภาพแชทและใบหน้าของคู่กรณีมาโพสต์ลงโซเชียล พร้อมประกาศให้รางวัล 2,000 บาท สำหรับคนที่หาข้อมูล ชื่อจริง และสถานที่ทำงานของชายคนนี้ได้ แต่ต่อมาชายคู่กรณีลบอินสตาแกรมของตัวเองทิ้ง และให้คนโทรศัพท์มาหาเลขาของนิกกี้
ล่าสุด วันนี้ (8 พ.ค. 69) เขาเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าว และขอปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
นิกกี้โพสต์ข้อความประกาศกร้าวว่า “อยู่ในวงการมา 18 ปี โดนด่ามาสารพัด ด่าผมได้เลยผมไม่เคยฟ้อง มาด่าผมไอ้บ้านนอก ผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนตจว. ด่าผมไอ้กระจอกผ่อนบ้านผ่อนรถ ผมภูมิใจ เพราะผมทำมาหากินสุจริต เเต่xึงอย่ามาด่า เเม่xู พ่อxู เข้าไม่เกี่ยว อันนี้xู ไม่ยอม แล้วพบกันสุดหล่อ ขอบคุณพี่ธนกฤตกับพี่ ๆ ตำรวจไซเบอร์นะครับ”
