เปิดภาพข้อความลายมือสุดเร่งรีบ อ.แก้กรรม ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างถูกขบวนการจ้องทำลาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 15:12 น.
ภาพจาก : Drama-addict, เฮียบรรจง

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ดังแชร์ภาพประกาศเขียนด้วยลายมือแบบรีบด่วนหน้าสำนัก อาจารย์ไสยเวทย์คนดัง สั่งงดรับแขกไม่มีกำหนด อ้างมีคนจัดฉากดิสเครดิตเรื่องนิมิตพิศวง ท่ามกลางกระแสหลุดคลิปล่วงละเมิดทางเพศนักธุรกิจหนุ่ม

สำหรับกรณีข่าวฉาวของอาจารย์ไสยเวทแก้กรรมชื่อดัง ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลความคืบหน้าจากเพจ เฮียบรรจง พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “งดรับแขก”

ต้นโพสต์จากเพจเฮียบรรจงได้ระบุข้อความว่า “อาจารย์ไสยเวทย์คนดัง งดรับแขก….” พร้อมแนบภาพถ่ายแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือ ซึ่งหลายคนสังเกตเห็นว่าลักษณะลายมือดูเร่งรีบและตวัดอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าเป็นประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักของ อ.แก้กรรม คนดัง ที่กำลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมตอนนี้

เนื้อหาในกระดาษลายมือสุดเร่งรีบแผ่นดังกล่าว ระบุข้อความเอาไว้ชัดเจนว่า “งดรับแขกทุกหมู่-ทุกคณะ ทุกคน เนื่องจากมีบุคคลกลุ่มหนึ่ง เป็นกระบวนการมาทำลายเรื่องนิมิตพิศวง ทำให้หมดความเชื่อถือและเสียชื่อเสียง ดังนั้น …. จึงงดรับแขก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่มีกำหนด (วันที่ 8 พ.ค. 2569)”

การเขียนป้ายประกาศปิดสำนักอย่างกะทันหันนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวหลุดคลิปวิดีโออื้อฉาว ซึ่งปรากฏภาพชายที่ถูกระบุว่าเป็นอาจารย์คนดัง กำลังกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศนักธุรกิจหนุ่ม จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจต้นทาง โดยส่วนใหญ่มองว่าการอ้างเรื่องขบวนการดิสเครดิตนั้น เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลบเลี่ยงกระแสสังคมจากกรณีคลิปหลุดมากกว่า

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

