ไม่ต้องเหงา! วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI สร้างแฟนเก่า เลียนเสียงเหมือนจริง

ไม่ต้องเหงา! วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI ใส่ข้อมูลแชต-ข้อมูลส่วนตัว สร้างแฟนเก่า เลียนเสียง-นิสัยเหมือนจริง
สื่อต่างประเทศรายงานว่า วัยรุ่นในประเทศจีนกำลังหันมาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) สร้างตัวแทนดิจิทัลของอดีตคนรัก เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดหลังการเลิกรา ขณะที่สื่อของจีนเผยว่าคนหนุ่มสาวเลือกสร้างแฟนเก่าขึ้นมาใหม่ในโลกเสมือนจริงแทนการทำใจด้วยวิธีปกติ
การสร้างอดีตคนรักในรูปแบบ AI ผู้ใช้งาน0tต้องอัปโหลดทั้งประวัติการสนทนา โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และรูปภาพเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ระบบจะใช้ชุดคำสั่งชื่อ Ex-partner.skill สร้างแฟนเก่าเสมือนจริงขึ้นมาในรูปแบบพื้นฐาน
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งตัวแทนดิจิทัลเพิ่มเติมด้วยการป้อนข้อมูลความทรงจำส่วนตัว ข้อมูลความทรงจำส่วนตัวครอบคลุมถึงประวัติการไปท่องเที่ยว นิสัยการรับประทานอาหาร วันครบรอบ และประวัติการทะเลาะเบาะแว้ง
การป้อนข้อมูลอย่างละเอียดช่วยให้แฟนเก่าดิจิทัลสามารถพูดคุยโต้ตอบโดยใช้น้ำเสียง รูปแบบความคิด คำพูดติดปาก และรายละเอียดทางภาษาเล็กน้อยได้เหมือนอดีตคนรักตัวจริง เทคโนโลยีความแม่นยำสูงช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสมจริงและสามารถฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วให้กลับมาอีกครั้ง
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ลักษณะนี้นำเสนอแนวทางใหม่ในการเยียวยาจิตใจ กระแสนิยมก่อให้เกิดความกังวลและการถกเถียงในวงกว้างพร้อมกัน สังคมเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว การพึ่งพาทางอารมณ์มากเกินพอดี และขีดจำกัดของการใช้เทคโนโลยีกับความสัมพันธ์ของมนุษย์
ต้นกำเนิดของเทคโนโลยีการสร้างแฟนเก่าดิจิทัลมาจากโปรเจกต์โอเพนซอร์ซชื่อ Colleague.skill โจว เทียนอี้ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เป้าหมายแรกเริ่มคือการสร้างชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์จากการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อเก็บรักษาความรู้ของพนักงานในองค์กร
ที่มา: NDTV
