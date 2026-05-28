ไม่ต้องเหงา! วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI สร้างแฟนเก่า เลียนเสียงเหมือนจริง

Suriyen J. เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:42 น.
สื่อต่างประเทศรายงานว่า วัยรุ่นในประเทศจีนกำลังหันมาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) สร้างตัวแทนดิจิทัลของอดีตคนรัก เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดหลังการเลิกรา ขณะที่สื่อของจีนเผยว่าคนหนุ่มสาวเลือกสร้างแฟนเก่าขึ้นมาใหม่ในโลกเสมือนจริงแทนการทำใจด้วยวิธีปกติ

การสร้างอดีตคนรักในรูปแบบ AI ผู้ใช้งาน0tต้องอัปโหลดทั้งประวัติการสนทนา โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และรูปภาพเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ระบบจะใช้ชุดคำสั่งชื่อ Ex-partner.skill สร้างแฟนเก่าเสมือนจริงขึ้นมาในรูปแบบพื้นฐาน

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งตัวแทนดิจิทัลเพิ่มเติมด้วยการป้อนข้อมูลความทรงจำส่วนตัว ข้อมูลความทรงจำส่วนตัวครอบคลุมถึงประวัติการไปท่องเที่ยว นิสัยการรับประทานอาหาร วันครบรอบ และประวัติการทะเลาะเบาะแว้ง

การป้อนข้อมูลอย่างละเอียดช่วยให้แฟนเก่าดิจิทัลสามารถพูดคุยโต้ตอบโดยใช้น้ำเสียง รูปแบบความคิด คำพูดติดปาก และรายละเอียดทางภาษาเล็กน้อยได้เหมือนอดีตคนรักตัวจริง เทคโนโลยีความแม่นยำสูงช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสมจริงและสามารถฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วให้กลับมาอีกครั้ง

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ลักษณะนี้นำเสนอแนวทางใหม่ในการเยียวยาจิตใจ กระแสนิยมก่อให้เกิดความกังวลและการถกเถียงในวงกว้างพร้อมกัน สังคมเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว การพึ่งพาทางอารมณ์มากเกินพอดี และขีดจำกัดของการใช้เทคโนโลยีกับความสัมพันธ์ของมนุษย์

ต้นกำเนิดของเทคโนโลยีการสร้างแฟนเก่าดิจิทัลมาจากโปรเจกต์โอเพนซอร์ซชื่อ Colleague.skill โจว เทียนอี้ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เป้าหมายแรกเริ่มคือการสร้างชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์จากการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อเก็บรักษาความรู้ของพนักงานในองค์กร

ที่มา: NDTV

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

