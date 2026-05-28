จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:36 น.
ศาลฮานอยตัดสินจำคุก 10 จำเลย คดีละเมิดการบริหารทรัพย์สินรัฐ-รับสินบน เหตุก่อสร้างโรงพยาบาลบั๊กหมายและเวียดนาม-เยอรมนีสะดุดกว่า 3 ปี

ศาลประชาชนฮานอยพิพากษาจำคุก เหงียน ถิ กิม เตียน อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนาม 6 ปี ฐานละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง คดีนี้เกี่ยวพันกับโครงการก่อสร้างวิทยาเขตที่ 2 ของโรงพยาบาลบั๊กหมายและโรงพยาบาลเวียดนาม-เยอรมนี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 803 พันล้านดอง ( VNĐ803 billion ราว 30.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

10 จำเลย โทษหนักสุด 30 ปี

คำพิพากษาครั้งนี้ครอบคลุมจำเลย 10 ราย ใน 3 ข้อกล่าวหาหลัก ได้แก่ ละเมิดกฎการบริหารทรัพย์สินรัฐ, ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต และรับสินบน

เหงียน เชียน ทัง อดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการด้านสาธารณสุข รับโทษหนักที่สุดคือ 30 ปี รวมจาก 13 ปีในข้อหาละเมิดการจัดการทรัพย์สินรัฐ และ 20 ปีในข้อหารับสินบน โดยพบว่ารับสินบนรวมกว่า 51,000 พันล้านดอง

เหงียน เหิว ตวน อดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการก่อสร้างด้านสาธารณสุข รับโทษรวม 25 ปี จากสองข้อหาเดียวกัน และรับสินบนรวม 7,700 พันล้านดอง

เล ทัน เที็ม ผู้อำนวยการบริษัท Sao Nam Sông Hồng รับโทษ 10 ปี ฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ โดยหลอกลวงรับเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โรงพยาบาลหยุดสร้างนานกว่า 3 ปี รัฐเสียหายทะลุ 803 พันล้านดอง

ก่อสร้างทั้งสองโครงการหยุดชะงักตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2567 แม้เบิกจ่ายเงินลงทุนไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ของงบทั้งหมด

การสอบสวนพบว่าจำเลยจ้างที่ปรึกษาต่างชาติโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ ทำให้ค่าที่ปรึกษาพุ่งสูงเกินกว่าที่อนุญาต สร้างความเสียหาย กว่า 70,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ยังอนุมัติการก่อสร้างและออกแบบพร้อมกัน รวมถึงเบิกจ่ายเงินในช่วงที่งานหยุดสร้าง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการหยุดโครงการอีก 733,500 พันล้านดอง

ศาลระบุว่าจำเลยจงใจละเมิดกฎระเบียบของรัฐ สร้างความสูญเสียมหาศาล และบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ องค์คณะผู้พิพากษาเน้นว่าโทษจำคุกหนักเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในฐานะบทลงโทษและเป็นการป้องปรามการทุจริตและการสร้างความสิ้นเปลืองในอนาคต

เหงียน ถิ กิม เตียน แม้ไม่ได้ลงมือกระทำโดยตรง แต่ศาลพิจารณาว่าเธออนุมัติแผนคัดเลือกผู้รับเหมา แบบโครงการ และขั้นตอนการประมูล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดโดยผู้ใต้บังคับบัญชาในลำดับต่อมา

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

