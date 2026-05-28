ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังแก้แค้นปล่อยคลิปโป๊เพื่อน
เคลลี่ ดอดด์ ดาราเรียลลิตี้สหรัฐฯ โดนแจ้งข้อหา “ปล่อยภาพหลุดแก้แค้น” เสี่ยงติดคุก หลังแชร์คลิปเพื่อนสาวโดยไม่ได้รับอนุญาต
อดีตดาราเรียลลิตี้โทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐฯ ถูกอัยการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการแพร่กระจายคลิปส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือที่รู้จักกันในชื่อ “revenge porn”
เคลลี่ ดอดด์ คือใคร
เคลลี่ ดอดด์ วัย 50 ปี เป็นอดีตผู้เข้าร่วมรายการ The Real Housewives of Orange County ทางช่อง Bravo รายการเรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตของกลุ่มแม่บ้านผู้มีฐานะในย่าน Orange County รัฐแคลิฟอร์เนีย เธอออกรายการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 รวม 5 ซีซัน ปัจจุบันแต่งงานกับนายริค เลเวนธัล อดีตผู้สื่อข่าวช่อง Fox News
จากเอกสารศาลที่สื่อ TMZ ได้รับมา อัยการระบุว่าเคลลี่แอบบันทึกคลิปส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นในเดือนสิงหาคม 2568 เธอนำคลิปดังกล่าวไปแชร์ให้ผู้อื่น ทำให้เหยื่อซึ่งปรากฏในเอกสารศาลในชื่อ “Jane Doe” ได้รับความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรง เคลลี่ติดต่อไปหาเหยื่อพร้อมข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวเธอ ทรัพย์สิน และครอบครัวด้วย
ยังไม่จบแค่นั้น เธอยังถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย (battery) ในอีกคดีแยกต่างหาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2568 กับบุคคลอีกคนหนึ่ง
รวมแล้วขณะนี้เคลลี่กำลังเผชิญข้อหาทางอาญาระดับ misdemeanor ทั้งหมด 3 ข้อหา และมีความเสี่ยงที่จะต้องโทษจำคุก
คดีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคลลี่ตกเป็นข่าวในแง่ลบ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ข้อความเสียงที่เธอส่งถึงโจลี่ ลูกสาววัย 19 ปีรั่วไหลออกมาจนเป็นกระแสในโซเชียล เธอด่าทอลูกสาวอย่างรุนแรง รวมถึงพูดว่า “แกโง่นะ เด็กงี่เง่า” ข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปที่อ้างว่าบันทึกพฤติกรรมของลูกสาวออกมา ก่อนที่เคลลี่จะออกมายอมรับในภายหลังว่าตัวเองโกรธจัดจนพูดไปเช่นนั้น
ขณะนี้ทีมงานของ Page Six ได้ติดต่อขอความเห็นจากเคลลี่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ส่วนในโซเชียลมีเดียของเธอ ไม่มีการกล่าวถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใด มีแต่โพสต์โปรโมตเสื้อออกกำลังกายและชุดแพดเดิลบอล
