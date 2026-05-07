เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องของลับ สั่งวัดขนาดนกเขา
เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องบนเตียง ถามขนาดอวัยวะเพศ ขนาดถุงยาง สั่งให้เอาไม้บรรทัดไปวัด
เพจเฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2 โพสต์คลิปเสียงที่ระบุว่าเป็นของอาจารย์ชื่อดังรายหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขณะนี้ หลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนว่าถูกอาจารย์รายนี้ทำพิธีศิวิลึงค์ โดยอ้างว่าเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์-ฮินดูเพื่อรักษาอาการปวดหัวรุนแรง แต่วิธีการกลับเป็นการอมอวัยวะเพศและบังคับให้สำเร็จความใคร่
จากคลิปเสียง ระบุว่า “ของของเรา เราขอโทษนะ เราถามตัวท่านนะ ของเราถ้าเวลามันตื่นตัวเต็มที่มันไปกี่นิ้ววะเนี่ย ได้ดูไหม ดูบ้างไหม ของของเรา อาวุธยุทโธปกรณ์ของเรา … สักเท่าไหร่ สั้น ยาว สักเท่าไหร่ แล้วรอบวงล่ะเท่าไหร่ ความใหญ่อ้วน เท่าเหล็กนี้ไหม เสาเหล็กนี่ไหม ใหญ่ไหม
…แล้วใครบ้างที่เคยใช้ปากกับคุณ มีคนเคยใช้ปากกับของคุณ เวลาเราตื่นตัวเต็มที่เราดึงขึ้นมาถึงสะดือไหม ถุงยางขนาดเบอร์เท่าไหร่ ถ้าผู้หญิงจะชัก…ให้คุณ คุณจะอายุสักเท่าไหร่ถ้าเขาจะมาชักให้คุณ ซึ่งควรจะเป็นอายุสักเท่าไหร่ ถ้าต่ำกว่ายี่สิบมาอายุสักเท่าไหร่ … ว่าสิบสี่ปีได้ไหม สิบสามปีได้ไหม ถ้ามันทำได้ ถ้าสมมติมันทำเราจะมีความรู้สึกอย่างไร
ทำได้ดีเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเขาทำให้เราเขาไม่มีเงื่อนไขอะไร เห็นก็เห็นธรรมดา ไม่ได้แสดงอะไรสักอย่าง ไม่มีงานแสดง ความเป็นเจ้าของหรือความ… คนรักเหมือนเชิงชู้สาวกับเขา มีวันหนึ่งเรามีอารมณ์ขึ้นมา ของเราแข็งขึ้นมา อยากให้เขาชักให้ ให้เขาทำให้เหมือนเดิม เขาใช้ปากใช้มือเขาได้ดี เงินก็ไม่ได้เสียอะไรก็ไม่ต้องทำ เราจะทำอย่างไร
…ว่าถ้ามันตื่นตัวเต็มที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหม ก็ไปเอาไม้บรรทัดมาวัดดูยาวเท่าไหร่ แล้วรอบวงเท่าไหร่ แล้วรอบวง… บอกเลย สักวันไหนดี … คืนนี้จะได้ไหม สักตีหนึ่งทำได้ไหม โทรมาก่อนนอน ขยายตัวเต็มที่แล้วพรุ่งนี้เข้าเธอก็บอกเธอทำมา พรุ่งนี้เธอสักกี่โมง”
ก่อนหน้านี้ รายการโหนกระแส ได้เปิดคลิปเสียงอีกชิ้นที่ผู้เสียหายอีกรายบันทึกเอาไว้ เป็นการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ พร้อมกับสั่งให้ผู้เสียหายแสดงท่าทางว่าหากมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาจะทำอย่างไร ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำกับผู้เสียหายหลายราย
