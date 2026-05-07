ข่าว

เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องของลับ สั่งวัดขนาดนกเขา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 16:53 น.
63
เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องบนเตียง สั่งวัดขนาดนกเขา

เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องบนเตียง ถามขนาดอวัยวะเพศ ขนาดถุงยาง สั่งให้เอาไม้บรรทัดไปวัด

เพจเฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2 โพสต์คลิปเสียงที่ระบุว่าเป็นของอาจารย์ชื่อดังรายหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขณะนี้ หลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนว่าถูกอาจารย์รายนี้ทำพิธีศิวิลึงค์ โดยอ้างว่าเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์-ฮินดูเพื่อรักษาอาการปวดหัวรุนแรง แต่วิธีการกลับเป็นการอมอวัยวะเพศและบังคับให้สำเร็จความใคร่

จากคลิปเสียง ระบุว่า “ของของเรา เราขอโทษนะ เราถามตัวท่านนะ ของเราถ้าเวลามันตื่นตัวเต็มที่มันไปกี่นิ้ววะเนี่ย ได้ดูไหม ดูบ้างไหม ของของเรา อาวุธยุทโธปกรณ์ของเรา … สักเท่าไหร่ สั้น ยาว สักเท่าไหร่ แล้วรอบวงล่ะเท่าไหร่ ความใหญ่อ้วน เท่าเหล็กนี้ไหม เสาเหล็กนี่ไหม ใหญ่ไหม

…แล้วใครบ้างที่เคยใช้ปากกับคุณ มีคนเคยใช้ปากกับของคุณ เวลาเราตื่นตัวเต็มที่เราดึงขึ้นมาถึงสะดือไหม ถุงยางขนาดเบอร์เท่าไหร่ ถ้าผู้หญิงจะชัก…ให้คุณ คุณจะอายุสักเท่าไหร่ถ้าเขาจะมาชักให้คุณ ซึ่งควรจะเป็นอายุสักเท่าไหร่ ถ้าต่ำกว่ายี่สิบมาอายุสักเท่าไหร่ … ว่าสิบสี่ปีได้ไหม สิบสามปีได้ไหม ถ้ามันทำได้ ถ้าสมมติมันทำเราจะมีความรู้สึกอย่างไร

ทำได้ดีเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเขาทำให้เราเขาไม่มีเงื่อนไขอะไร เห็นก็เห็นธรรมดา ไม่ได้แสดงอะไรสักอย่าง ไม่มีงานแสดง ความเป็นเจ้าของหรือความ… คนรักเหมือนเชิงชู้สาวกับเขา มีวันหนึ่งเรามีอารมณ์ขึ้นมา ของเราแข็งขึ้นมา อยากให้เขาชักให้ ให้เขาทำให้เหมือนเดิม เขาใช้ปากใช้มือเขาได้ดี เงินก็ไม่ได้เสียอะไรก็ไม่ต้องทำ เราจะทำอย่างไร

…ว่าถ้ามันตื่นตัวเต็มที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหม ก็ไปเอาไม้บรรทัดมาวัดดูยาวเท่าไหร่ แล้วรอบวงเท่าไหร่ แล้วรอบวง… บอกเลย สักวันไหนดี … คืนนี้จะได้ไหม สักตีหนึ่งทำได้ไหม โทรมาก่อนนอน ขยายตัวเต็มที่แล้วพรุ่งนี้เข้าเธอก็บอกเธอทำมา พรุ่งนี้เธอสักกี่โมง”

ก่อนหน้านี้ รายการโหนกระแส ได้เปิดคลิปเสียงอีกชิ้นที่ผู้เสียหายอีกรายบันทึกเอาไว้ เป็นการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ พร้อมกับสั่งให้ผู้เสียหายแสดงท่าทางว่าหากมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาจะทำอย่างไร ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำกับผู้เสียหายหลายราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต ข่าว

วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต

40 วินาที ที่แล้ว
หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง ข่าว

หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

17 นาที ที่แล้ว
รถบัสหักหลบหลุมประสานงารถพ่วงน้ำมัน ไฟลุกท่วมคร่า16 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด บัสพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน ไฟคลอกดับ 16 ศพคาซาก แทบระบุตัวตนไม่ได้

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดช่องทางลงชื่อ ค้านแลนด์บริดจ์ EnLaw รับรายชื่อถึง 30 มิ.ย. นี้

35 นาที ที่แล้ว
เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา บันเทิง

เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

44 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องบนเตียง สั่งวัดขนาดนกเขา ข่าว

เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องของลับ สั่งวัดขนาดนกเขา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอลกระทืบรุ่นน้อง แม่ร้องคดีไม่คืบ-โรงเรียนปิดข่าว ข่าว

เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอล รร.ดังฉะเชิงเทรา รุมกระทืบรุ่นน้อง แม่ร้องคดีไม่คืบ-โดนปิดข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง &quot;แก้กรรม หรือ แก้ผ้า&quot; โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว? ข่าว

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง “แก้กรรม หรือ แก้ผ้า” โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ รับเงินเข้าบัญชี 8 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เช็กเลย 3 กลุ่มเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ จ่ายเร็วขึ้น 8 พ.ค. 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โน้ส อุดม แฉวีรกรรมหมอดูเหนือ คนขับรถถูกสั่งถอดกางเกง-บีบเค้นอวัยวะเพศ ข่าว

ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค &quot;ภูมิธรรม&quot; ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่าวการเมือง

มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค “ภูมิธรรม” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว ข่าว

เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ บันเทิง

10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ สั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราว ฉลากไม่ตรงปก เจอปลานิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิเจอทหารอเมริกันกางธงญี่ปุ่นสวนกลับ ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิ เจอทหารมะกันกางธงญี่ปุ่น ลั่นคำนี้จนต้องเดินหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแถลงจับกุม สองผัวเมียขโมยสัตว์หายาก พบในห้องมีมากกว่า 13 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า &quot;โน้ส อุดม&quot; ในเดี่ยวสเปเชียล ข่าว

เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า “โน้ส อุดม” ในเดี่ยวสเปเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียง นาที หมอดูดังภาคเหนือ ยิงคำถามวิปริต ลั่น &quot;ครางให้ฟังหน่อย&quot; ข่าว

เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียงนาที อ.แก้กรรม ยิงคำถามวิปริต “มีอะไรกับสัตว์ได้ไหม”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนร้อย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

ย้อนรอย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 16:53 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
รถบัสหักหลบหลุมประสานงารถพ่วงน้ำมัน ไฟลุกท่วมคร่า16 ศพ

ภาพสลด บัสพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน ไฟคลอกดับ 16 ศพคาซาก แทบระบุตัวตนไม่ได้

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569

เปิดช่องทางลงชื่อ ค้านแลนด์บริดจ์ EnLaw รับรายชื่อถึง 30 มิ.ย. นี้

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button