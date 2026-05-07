ตำรวจแถลงจับกุม สองผัวเมียขโมยสัตว์หายาก พบในห้องมีมากกว่า 13 ตัว
ตำรวจแถลงจับกุม สองผัวเมียขโมยสัตว์หายาก พบในห้องมีมากกว่า 13 ตัว ผู้ต้องหาสารภาพนำไปขายในโลกออนไลน์แลกกับหาเงินซื้อยาเสพติด
จากกรณีที่สวนสัตว์พาต้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมภาพสเก็ตช์ชายหญิง ที่เข้ามาขโมย กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความแล้ว ก่อนจะนำไปสู่การจับกุมในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม 2 ชายหญิง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบของกลางเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกมากถึง 13 ตัว เช่น งู แรคคูน เต่าซูลคาต้า รวมทั้งสัตว์ของกลางที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้า ได้แก่ ซาลาแมนเดอร์ลายเสือและกิ้งก่าจระเข้จีน รวมไปถึงเจ้า “มาร์ช” ลูกลิงกระรอก จากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน
พล.ต.ท.สยาม ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากศูนย์ยาเสพติดของตำรวจนครบาลภายใต้การปฏิบัติของ พล.ต.ต.ธีรเดช ได้รับเบาะแสมาว่า มีเป้าหมายตรวจค้นยาเสพติดที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าว โดยผู้ต้องหาฝ่ายชายทราบว่ามีหมายจับครั้งเก่าในคดียาเสพติดในต่างจังหวัด รวมทั้งพบหมายจับในคดีขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า ท้องที่ สน.บางยี่ขัน ด้วย
ชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจค้นจับกุมตามหมายจับ จึงพบสัตว์แปลกในห้องของผู้ต้องหาหลายรายการ โดยเฉพาะของกลางที่ได้มาจากการขโมยในสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า รวมถึงที่ขโมยมาจากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน บางเขน
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การยอมรับสารภาพว่า ได้ไปขโมยซาลาแมนเดอร์ลายเสือและกิ้งก่าจระเข้จีนจากสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้าจริง ส่วนลูกลิงกระรอกก็ขโมยมาจากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน บางเขน เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับสารภาพว่าเคยไปขโมยเต่าซูลคาต้าที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนสัตว์ตัวอื่นจะดำเนินการขยายผลต่อไปว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่า ได้ขโมยสัตว์เหล่านี้เพื่อนำไปขายต่อในโลกออนไลน์ แล้วนำเงินไปหาซื้อยาเสพติด อย่างไรก็ตาม การขโมยของผู้ต้องหาไม่ได้มีใบสั่งหรือรับคำสั่งจากใคร เป็นเพราะผู้ต้องหาทั้งสองมีความชื่นชอบและศึกษาสัตว์แปลกอยู่แล้ว
สัตว์แปลกพวกนี้มีราคาสูง เป็นที่นิยมชื่นชอบของบรรดากลุ่มสัตว์หายาก เวลาขายทีก็จะได้เงินเยอะ ซึ่งทำแบบนี้มานานกว่า 2-3 ปีแล้ว ผู้ต้องหายังมีพฤติการณ์ตระเวนเปลี่ยนที่พักเรื่อยๆ เพื่อหาสัตว์แปลกมาเลี้ยง อย่างอพาร์ตเมนต์ที่ดอนเมืองก็เพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงสัปดาห์ โดยมีสาเหตุคือเพื่อไม่ให้ถูกตามจับกุมได้ง่าย
สำหรับสถานที่เป้าหมายของผู้ต้องหานั้น จะตระเวนหาตามสถานที่ที่มีการขายหรือเลี้ยงสัตว์แปลก ไปจนถึงสวนสัตว์ต่างๆ โดยจะคอยสอดส่องตามเพจเฟซบุ๊กหรือข้อมูลบนโลกออนไลน์
อย่างกรณีของสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า ผู้ต้องหาได้เดินดูลาดเลาก่อน หลังจากนั้นจึงอาศัยจังหวะหลบมุมกล้องวงจรปิด โดยให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูต้นทางและบังมุมกล้อง ส่วนฝ่ายชายทำหน้าที่ล้วงกรงหยิบเอาสัตว์ทั้ง 2 ตัวออกมา แล้วนำใส่ในกระเป๋า ก่อนออกมาจากสวนสัตว์ ซึ่งจังหวะในการก่อเหตุอาศัยช่วงที่ไม่มีคนในการลงมือ
สำหรับสัตว์ทั้งหมดหลังจากนี้ จะนำไปตรวจสอบขยายผลทั้งที่มาว่าถูกกฎหมายหรือไม่ มาจากการลักทรัพย์หรือไม่ รวมทั้งจะนำไปตรวจสอบว่าสัตว์ประเภทใดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มตามความผิดในกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าต่อไป อีกทั้งจะพิจารณาการเลี้ยงดูว่าเข้าข่ายพันธุกรรมสัตว์หรือไม่
พล.ต.ท.สยาม ยังได้กล่าวชื่นชมชุดปฏิบัติการที่จับกุมในครั้งนี้ ทั้งชุดศูนย์ยาเสพติดภายใต้ พล.ต.ต.ธีรเดช รวมทั้งตำรวจชุดสืบสวนจาก บก.น.7 และ สน.บางยี่ขัน ที่ร่วมมือกันจนได้เบาะแสและสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ รวมทั้งตรวจยึดของกลางจำพวกสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งจะนำไปตรวจสอบและส่งคืนให้กับสวนสัตว์ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไป
