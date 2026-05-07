“ชัชชาติ” ประกาศต้องทำต่อ ให้คะแนนผลงานตัวเอง 5 สี่ปีทำงานดีขึ้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:07 น.
ชัชชาติ ประกาศกลางที่ประชุมนัดสุดท้าย ต้องทำต่อ ให้คะแนนผลงานตัวเอง 5 ให้ทีมงาน 8 สี่ปีทำงานดีขึ้น แต่ยังไม่ 100%

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม.ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายชัชชาติ กล่าวในที่ประชุมว่า เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้บริหารชุดนี้ ขอขอบคุณที่ทำงานด้วยกัน ที่ผ่านมามีความสุขมาก เชื่อว่ากทม. มีคนเก่งมากและทำงานได้เป็นอย่างดี ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ลำเอียง แต่ประชาชนบอกเราทำงานได้ดีขึ้น มีผลงานหลายอย่างที่ตอบโจทย์ประชาชน แต่ยังไม่ 100% จึงจะต้องทำต่อไป หากให้คะแนนตนเอง ตนเองให้ 5 คะแนน ถ้าให้คะแนนทีมงานก็ให้ 8 คะแนน ขอบคุณที่ทำงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ส่วนที่เหลือคงเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนโยบายต่าง ๆ ขออย่าการ์ดตก

ปัญหาคนไร้บ้านก็ดีขึ้น เรามีบ้านอิ่มใจ ขณะนี้ยังสามารถรับเพิ่มได้อยู่ จึงขอให้ดูให้เข้มข้นขึ้นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี ต้องพยายามช่วยเหลือเขา ขณะที่เรื่องหาบเร่ เป็นช่วงที่เปลี่ยนผู้บริหารอาจใช้อาศัยช่องว่างช่องโหว่ อย่าบอกว่ารอให้ผู้บริหารชุดใหม่มาแล้วจะจัดการให้ เราต้องใช้แนวปฏิบัติเดิมไปก่อน

ส่วนเรื่องน้ำท่วมช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้ไปทบทวน เรากังวลเรื่องโครงการก่อสร้างทั้งของกรุงเทพมหานครและโครงการอื่น ๆ เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงถนนราชดำเนินการหรือถนนบรรทัดทอง ต้องรีบเร่งไปตรวจสอบ โดยน้ำท่วมในปัจจุบันมี 12 จุด ที่มีการท่วมไปแล้ว จึงต้องป้องกันไว้ พร้อมทั้งฝากเรื่องลอกท่อ เพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเป็นพิเศษหลายจุด

นอกจากนี้ให้สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ติดตามเร่งรัดผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผน โดยเฉพาะโครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เรื่องการแจ้งเกิดต่างด้าว ต้องบริหารให้ดี ฝ่ายปกครองเขามีกฎหมาย ขอฝากให้ผู้อำนวยการเขตไปสำรวจในเขตตนเองว่าการจดทะเบียนต่างด้าวมีความรัดกุมหรือไม่ และมอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หามาตรการให้ครอบคลุมขึ้น โดยเฉพาะเขตที่มีการจดทะเบียนต่างด้าวเยอะกว่าปกติ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

