ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เปิดจดหมายลาตาย “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เปิดจดหมายลาตาย “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย ด้านคนพบจดหมายยืนยันว่าเป็นจดหมายจริงแน่นอน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้เปิดเผยจดหมายซึ่งอ้างว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์และคดีทางเพศ
โดยจดหมายที่ไม่ได้รับการยืนยันนี้ ไม่ได้ระบุวันที่หรือลายเซ็นของนายเอปสตีน ซึ่งจดหมายฉบับนี้อ้างว่าถูกพบจากอดีตเพื่อนร่วมห้องขัง ในข้อความระบุว่า “พวกเขาตรวจสอบฉันเป็นเดือนๆ – แต่ไม่พบอะไรเลย!!! การได้เลือกเวลาที่จะบอกลาเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่สนุกเลย – ไม่คุ้มค่าเลย!!”
นายนิโคลัส ทาร์ทากลิโอเน อดีตเพื่อนร่วมห้องขังระบุว่าจดหมายฉบับนี้ ถูกพบภายหลังจากที่นายเอปสตีนพยายามจะฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 แต่ไม่สำเร็จในครั้งนี้
“เจฟฟรีย์ เอปสตีน พยายามฆ่าตัวตาย ผมตื่นขึ้นมาและผมรีบทำ CPR เพื่อชุบชีวิตเขากลับขึ้นมา” นายทาร์ทากลิโอเนเล่า “จดหมายลาตายถูกพบในหนังสือ พอผมเปิดหนังสือ ผมก็เจอจดหมายฉบับนี้” ซึ่งนายทาร์ทากลิโอเน ยืนกรานว่าเขาได้ให้ทนายและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วว่าเป็นลายมือของนายเอปสตีนจริง
ในเวลาต่อมานายเอปสตีนถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในเรือนจำเมโทรโพลิแทน ต่อมาเขาได้ฆ่าตัวตายในเรือนจำแห่งนั้น ซึ่งเหตุการณ์นี้เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดที่ตั้งคำถามว่าเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่
