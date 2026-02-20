ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปล่อยตัวชั่วคราว “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” รอสอบสวนเพิ่ม คดีประพฤติมิชอบ

ตำรวจปล่อยตัวชั่วคราว อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม คดีประพฤติมิชอบ ซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับแฟ้มลับเอปสตีน

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งถูกจับกุมฐานความผิดประพฤติมิชอบในที่สาธารณะ ที่บ้านพักในนอร์ฟอร์ค ประเทศอังกฤษ

โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ แอนดรูว์ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ มีชื่อปรากฎอยู่ในเอกสารของเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก รวมไปถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายเอปสตีน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาจะเข้าตรวจสอบคำร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับดังกล่าวตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า อดีตเจ้าชายได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างสืบสวน โดยหลังจากนี้การสอบสวนอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังประเมินข้อกล่าวหาอีกคดีจากกรณีที่เอปสตีนส่งหญิงคนหนึ่งมายังสหราชอาณาจักรเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูว์ ในช่วงปี 2553 โดยหญิงคนดังกล่าวไม่ใช่ชาวอังกฤษ และมีอายุอยู่ในช่วง 20 กว่าปีในขณะนั้น

แม้ว่าชื่อของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์จะปรากฎคู่กับนายเอปสตีนบ่อยครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกจับกุม ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าชายแอนดรูว์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอด

