ผู้ทรงอิทธิพลทางการแพทย์ ลาออก หลังชื่อโผล่เอกสารหลายฉบับเอปสตีน

แฟ้มภาพ

ดร. ปีเตอร์ แอทเทีย อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดัง ประกาศลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักข่าวซีบีเอส (CBS News) หลังเผชิญแรงกดดันหนัก กรณีมีชื่อปรากฏในอีเมลติดต่อกับ เจฟฟรีย์ เอปสทีน อาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ ยอมรับเนื้อหาในอีเมล “น่าอายและเกินจะปกป้อง”

สำนักข่าวเอพีตีข่าวใหญ่วันนี้ ( 24 ก.พ.) ดร. ปีเตอร์ แอทเทีย (Dr. Peter Attia) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเจ้าของหนังสือขายดี “Outlive: The Science & Art of Longevity” และพิธีกรพอดแคสต์ชื่อดัง ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากบทบาทที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนรายการของสำนักข่าวซีบีเอส หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเจฟฟรีย์ เอปสทีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับซึ่งถูกตัดสินความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเยาวชน

ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งมีการระบุว่าพบอีเมลการติดต่อระหว่างอัตเทียและเอปสทีนจำนวนมากในไฟล์ลับที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาล่าสุด

ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งเดือน หมอแอทเทียเพิ่งได้รับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะทีมงานผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่ของซีบีเอสและเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการดังอย่าง “60 Minutes” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่หลังชื่อของเขาปรากฏในเอกสารฉาวหลายร้อยฉบับ ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมในบทบาทสื่อสารมวลชน

แม้ ดร. แอทเทีย จะออกมายืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดใดๆ และไม่เคยเข้าร่วม “ปาร์ตี้ทางเพศ” ของเอปสตีน แต่เขาก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าข้อความในอีเมลบางส่วนนั้น “น่าอาย ไร้รสนิยม และไม่สามารถแก้ตัวได้”

ปีเตอร์ อัตเทีย ทิ้งเก้าอี้ CBS News เซ่นพิษไฟล์ลับเอปสทีน
ภาพ Facebook

ลาออกเองก่อนโดนปลด

แหล่งข่าวจากซีบีเอสยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า การลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของตัวด็อกเตอร์วัย 52 ปีเอง โดยที่ทางสถานียังไม่ได้มีการสั่งปลดหรือยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแม้จะได้รับแรงกดดันจากสาธารณชนอย่างหนักก็ตาม

กรณีของอัตเทียถือเป็นรายล่าสุดในกลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงธุรกิจและสังคมที่ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาจนต้องลาออกจากตำแหน่ง หลังจากความเกี่ยวพันกับเครือข่ายของเอปสทีนถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

เอกสารฉที่รวมอยู่ในชุดเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับเอปสตีน แสดงภาพถ่ายของเอปสไตน์ในรายงานผู้ต้องขังจากสำนักงานเรือนจำกลาง (AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารฉบับหนึ่งที่แสดงให้เห็นรายงานจากศูนย์แก้ไขความผิดทางอาญาแห่งมหานคร พร้อมภาพถ่ายของเอปสไตน์หลังจากพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2019 (AP Photo/Jon Elswick)
ใบสมัครหนังสือเดินทางปี 2002 ของ”กิสเลน แมกซ์เวลล์” ไฮโซชื่อดังอังกฤษ พร้อมกับวีซ่าและจดหมายถึงเอปสไตน์ (AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารคำแนะนำของกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลในเอกสารของเอปสตีน (AP Photo/Jon Elswick)
แพม บอนดี อัยการสูงสุด ให้การต่อหน้าคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาคดีตรวจสอบที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน 11 ก.พ. 2026 ต่อหน้าผู้รอดชีวิตจากเอปสตีน ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ (AP Photo/Tom Brenner, File)
ส.ส. จัสมิน คร็อกเก็ตต์ จากพรรคเดโมแครต รัฐเท็กซัส ตั้งคำถามต่ออัยการสูงสุด แพม บอนดี ระหว่างการพิจารณาคดีของคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีน ผู้กระทำความผิดทางเพศที่ถูกตัดสินลงโทษแล้ว ณ อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026 (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

