ผู้ทรงอิทธิพลทางการแพทย์ ลาออก หลังชื่อโผล่เอกสารหลายฉบับเอปสตีน
ดร. ปีเตอร์ แอทเทีย อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดัง ประกาศลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักข่าวซีบีเอส (CBS News) หลังเผชิญแรงกดดันหนัก กรณีมีชื่อปรากฏในอีเมลติดต่อกับ เจฟฟรีย์ เอปสทีน อาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ ยอมรับเนื้อหาในอีเมล “น่าอายและเกินจะปกป้อง”
สำนักข่าวเอพีตีข่าวใหญ่วันนี้ ( 24 ก.พ.) ดร. ปีเตอร์ แอทเทีย (Dr. Peter Attia) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเจ้าของหนังสือขายดี “Outlive: The Science & Art of Longevity” และพิธีกรพอดแคสต์ชื่อดัง ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากบทบาทที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนรายการของสำนักข่าวซีบีเอส หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเจฟฟรีย์ เอปสทีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับซึ่งถูกตัดสินความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเยาวชน
ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งมีการระบุว่าพบอีเมลการติดต่อระหว่างอัตเทียและเอปสทีนจำนวนมากในไฟล์ลับที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาล่าสุด
ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งเดือน หมอแอทเทียเพิ่งได้รับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะทีมงานผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่ของซีบีเอสและเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการดังอย่าง “60 Minutes” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่หลังชื่อของเขาปรากฏในเอกสารฉาวหลายร้อยฉบับ ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมในบทบาทสื่อสารมวลชน
แม้ ดร. แอทเทีย จะออกมายืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดใดๆ และไม่เคยเข้าร่วม “ปาร์ตี้ทางเพศ” ของเอปสตีน แต่เขาก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าข้อความในอีเมลบางส่วนนั้น “น่าอาย ไร้รสนิยม และไม่สามารถแก้ตัวได้”
ลาออกเองก่อนโดนปลด
แหล่งข่าวจากซีบีเอสยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า การลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของตัวด็อกเตอร์วัย 52 ปีเอง โดยที่ทางสถานียังไม่ได้มีการสั่งปลดหรือยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแม้จะได้รับแรงกดดันจากสาธารณชนอย่างหนักก็ตาม
กรณีของอัตเทียถือเป็นรายล่าสุดในกลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงธุรกิจและสังคมที่ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาจนต้องลาออกจากตำแหน่ง หลังจากความเกี่ยวพันกับเครือข่ายของเอปสทีนถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
