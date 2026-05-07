ข่าว

เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า “โน้ส อุดม” ในเดี่ยวสเปเชียล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 14:31 น.
78
เฟซบุ๊ก เพจ “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ขุดกระทู้เดือดจากพันทิป อ้างมีเหยื่อถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมโยงคำใบ้จากเดี่ยวสเปเชียลเรื่องการแก้กรรม 9 วัด ด้านผู้ศรัทธายังเสียงแตก

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจอย่างมาก ท่ามกลางกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับและการแก้กรรม ล่าสุดเมื่อเวลา 13.43 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกาะติดกระแสข่าวหมอดูภาคเหนือ โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป (Pantip) ที่เคยถูกตั้งไว้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ทางเพจได้ระบุข้อความอ้างอิงจากผู้ใช้บัญชีพันทิปหมายเลข 7712732 ซึ่งมีการตั้งคำถามตัวโตๆ ว่า “กรณีอาจารย์XXXX ละเมิดทางเพศผู้อื่นเป็นความจริงหรือไม่?” โดยเนื้อหาในกระทู้ได้บรรยายความรู้สึกของผู้โพสต์ที่เคยศรัทธาในตัวอาจารย์ท่านนี้มานานนับสิบปี เนื่องจากช่วยเหลือผู้คนโดยไม่เรียกร้องเงินทอง

จุดพีคของเรื่องราวที่ถูกนำมาเชื่อมโยง คือเนื้อหาส่วนหนึ่งจากโชว์ เดี่ยวสเปเชียล ของศิลปินเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้พานิช ซึ่งผู้โพสต์กระทู้อ้างว่า แม้คุณโน้สจะไม่ได้ระบุชื่อหมอดูโดยตรง แต่มีการเล่าถึงพฤติกรรมการพาคนเดินทางขึ้นเหนือไปขอชื่อเจ้ากรรมนายเวร และได้รับคำแนะนำให้ไปทำบุญ 9 วัด พร้อมส่งรูปถ่ายให้ผู้ช่วย ซึ่งตรงกับลักษณะการทำพิธีของหมอดูชื่อดังท่านนี้

มากไปกว่านั้น ข้อความที่ทางเพจ “ซ้อเปา” นำมาแฉยังระบุถึงจุดที่น่าตกใจที่สุดว่า “สิ่งที่น่าตกใจที่คุณโน้ตอุดมพูดในเดี่ยวก็คือ ผู้ที่ไปด้วยกันกับคุณโน้ตนั้นถูกอาจารย์เรียกพบหาเป็นการส่วนตัว สุดท้ายเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกคุกคามทางเพศ โดยการถูกจับบริเวณอวัยวะเพศหลายครั้ง”

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาอ้างอิงจากกระทู้ในเว็บบอร์ดและคำบอกเล่าในสื่อออนไลน์เท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงทางกฎหมายหรือแถลงการณ์จากผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

ขณะที่กลุ่มลูกศิษย์และผู้ศรัทธายังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกออกเป็นหลายฝ่ายในสังคมออนไลน์ ณ เวลานี้

แหล่งข้อมูล

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

