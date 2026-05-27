พ่อแท้ๆ ฆาตกรรมลูกวัย 10 เดือน หมกบ่อเกรอะ อ้างปัญหาการเงิน
ตำรวจนิวเดลีพบพิรุธจากกล้องวงจรปิด หลังพ่อวัย 29 ปีแจ้งว่าลูกสาวหายตัวไป ก่อนเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องหารับสารภาพระหว่างสอบสวน โดยอ้างแรงกดดันทางการเงิน
ตำรวจกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จับกุม ดีพัก กุมาร (Deepak Kumar) ชายวัย 29 ปี หลังลูกสาววัย 10 เดือนเสียชีวิต ก่อนที่ผู้ต้องหาจะแจ้งตำรวจว่าเด็กถูกลักพาตัวไปจากบ้านพักในย่านมุกุนด์ปุระ ทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลี
ตำรวจระบุว่า ดีพัก กุมาร ทำงานเป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนให้โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในย่านโมเดลทาวน์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ภัลสวา แดรี โดยเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบคดีนี้จากคำร้องเรียนเรื่องเด็กหาย ก่อนพบพิรุธหลายจุดในคำให้การของผู้เป็นพ่อ
แจ้งตำรวจว่าลูกหาย หลังอ้างออกไปซื้อของไม่นาน
คดีเริ่มต้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม หลังตำรวจสถานีภัลสวา แดรี ได้รับแจ้งเหตุเด็กหญิงวัย 10 เดือนถูกลักพาตัวจากพื้นที่มุกุนด์ปุระ พาร์ต 2
ดีพักให้การกับตำรวจว่า ลูกสาวหายไปจากเตียง ขณะที่เขาออกไปซื้อบิสกิตจากร้านค้าใกล้บ้านเพียงไม่กี่นาที ตำรวจจึงเปิดคดีในแนวทางลักพาตัวตามมาตรา 137(2) แห่งประมวลกฎหมาย Bharatiya Nyaya Sanhita หรือ BNS
รองผู้บัญชาการตำรวจเขตเอาเตอร์ นอร์ท หเรศวร สวามี ระบุว่า หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันที และระดมกำลังค้นหาเด็กในพื้นที่โดยรอบ
ระหว่างการตรวจสอบ ตำรวจพบว่าคำให้การของดีพักมีหลายจุดไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาอ้างว่าออกจากบ้านไปซื้อของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามตรอกซอยและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่พบภาพที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา หรือภาพการเคลื่อนไหวที่ตรงกับช่วงเวลาที่เขาให้การไว้
หลังพบข้อขัดแย้ง ตำรวจเรียกดีพักมาสอบสวนเพิ่มเติม และนำข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาใช้ประกอบการซักถาม
ตำรวจระบุว่า ระหว่างการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง ดีพักยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาว และให้การว่าเกิดจากแรงกดดันทางการเงิน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสาวคนที่สอง
เจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่า ผู้ต้องหาอ้างว่าเด็กมีอาการป่วยบ่อย และเขาไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ยังไม่ใช่ข้อยุติของคดี
หลังได้รับข้อมูลจากผู้ต้องหา ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านพัก และพบร่างเด็กในบ่อเกรอะนอกบ้าน ก่อนเพิ่มข้อหาฆาตกรรมตามมาตรา 103(1) แห่งประมวลกฎหมาย BNS และจับกุมดีพักอย่างเป็นทางการ
รอผลชันสูตร สอบสวนต่อว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่
ตำรวจยังรอผลชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน และยังเดินหน้าสอบสวนต่อว่ามีบุคคลอื่นในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
เจ้าหน้าที่ยังบันทึกปากคำสมาชิกในครอบครัวและพยานแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยยืนยันว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่
ทั้งนี้ คดีนี้ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนและพิจารณาของเจ้าหน้าที่ จึงควรใช้คำว่า ผู้ต้องหา จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน
- คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง
- พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่
แหล่งข้อมูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: