ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาววัย 22 ถูกแฟนกระหน่ำแทง 81 แผล ทิ้งศพหมกป่า อำพรางคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 14:47 น.
ศาลจำคุกตลอดชีวิตแฟนหนุ่มแทงอินฟลูสาวดับ

เหตุสะเทือนขวัญ ‘บิวตี้ เคาช์’ อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 22 ปีถูกแฟนหนุ่มแทง 81 แผลดับสลด ก่อนทิ้งในป่าอำพรางคดี ศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ศาลตัดสินให้ ยูจีน โทบี หลุยส์ ฌาคส์ (Eugene Tobi Louis Jacques) มีความผิดฐานฆาตกรรม บิวตี้ เคาช์ (Beauty Couch) แฟนสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวแอตแลนตา วัย 22 ปี

ก่อนกลับไปในวันเกิดเหตุสลด เจ้าหน้าที่พบศพของคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวบริเวณพื้นที่ป่าใกล้กับรถยนต์ของเธอที่ถูกไฟไหม้ในเมืองออสเทล รัฐจอร์เจีย ตำรวจจับกุมตัวฌาคส์ แฟนหนุ่มของเธอได้ในอีก 2 วันต่อมา และถูกตั้งข้อหา 6 กระทง รวมถึงข้อหาฆาตกรรม ลอบวางเพลิง และทำร้ายร่างกายสาหัสที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเคาช์

การพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าว Atlanta News First รายงานว่า คณะลูกขุนเขตคอบบ์ตัดสินให้เขามีความผิดทุกข้อหา ฌาคส์ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทัณฑ์บน และถูกศาลบวกโทษจำคุกเพิ่มอีก 20 ปี

ข้อมูลจากศาลระบุว่า ฌาคส์แทงเคาช์ถึง 81 ครั้งก่อนจุดไฟเผารถของเธอ นิตยสาร PEOPLE พยายามติดต่อทนายความของฌาคส์เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้แล้ว

ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 พนักงานสืบสวนจากสถานีตำรวจเขตคอบบ์ขึ้นให้การ ตำรวจระบุว่าพบใบสั่งจราจรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ห่างจากศพของเคาช์เพียงไม่กี่ฟุต ใบสั่งนั้นระบุชื่อของฌาคส์และมีเลขทะเบียนรถของเขาอย่างชัดเจน

สำนักข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตำรวจใช้ข้อมูลทะเบียนรถแกะรอยเขาไปจนถึงเขตแพริชในรัฐลุยเซียนา เจ้าหน้าที่เรียกให้เขาจอดรถและจับกุมตัวเขาในที่สุด

ระหว่างการพิจารณาคดี ตำรวจเปิดภาพจากกล้องติดตัวขณะเข้าจับกุม เผยให้เห็นว่าเขาให้ชื่อปลอมกับเจ้าหน้าที่ว่า ไมเคิล วอเทอร์ส (Mykael Waters) นอกจากนี้นักสืบยังให้การว่าพบใบเสร็จค่าโทรศัพท์และใบสมัครงานสนามกอล์ฟในลุยเซียนาที่ใช้ชื่อปลอมดังกล่าวอยู่ภายในรถของเขาด้วย

สำนักข่าว WALB News 10 รายงานคำให้การของ ไบรอัน ลัมป์กิน (Bryan Lumpkin) ทนายความของฌาคส์ โต้แย้งในศาลว่าไม่มีหลักฐานดีเอ็นเอเชื่อมโยงลูกความกับการเสียชีวิตของแฟนสาว ระบุว่า “พวกเขามีหลักฐานจริง ๆ หรือว่ายูจีนอยู่ในจุดที่พบศพ เขาอยู่ในพื้นที่ เขาอยู่ในออสเทล ไม่มีข้อสงสัย เขาอยู่ที่นั่นบ่อยเพราะเขาไปหาบิวตี้ตลอดเวลา”

บิวตี้ เคาช์ อินฟลูเอนเซอร์วัย 22 ปี

ข้อมูลจาก : people

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

